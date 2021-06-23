鴻海結盟Gogoro 加速擴展電池交換系統與智慧電動機車

鴻海 (2317-TW) 今 (23) 宣布，與國內電動機車大廠 Gogoro 共同簽署合作意向書 (MOU)，透過與 Gogoro 的合作，鴻海在電動車的布局從四輪汽車，延伸至二輪智慧電動車輛，以及電池交換技術，未來雙方將攜手提升電池交換技術、智慧電動機車生產能力與規模。

鴻海董事長劉揚偉表示，這項合作將 Gogoro 先進的電池交換和智慧電動車輛科技結合鴻海廣大的全球生產製造能力，讓 Gogoro 得以在世界各地大量佈建智慧電池交換生態系及車輛，共同推進全球拓展規劃，包括 Gogoro 已公布的印度與中國市場合作計劃。

劉揚偉指出，當全世界都在以嶄新方式迎向智慧電動運輸之際，如何將這些創新選項推廣到全球每個角落的消費者，已成為新的挑戰，鴻海與 Gogoro 的策略合作就是要滿足全球各地對於電池交換生態系統與日俱增的需求。

雙方簽署 MOU 後，鴻海和 Gogoro 的團隊將同步推動多項合作計畫，涵蓋智慧電池交換系統、車輛工程和生產製造等多個領域。

此外，透過鴻海的生產能力、全球化工廠佈局與嚴格的品質控管，Gogoro 將更聚焦在產品設計、技術研發、品牌行銷、通路擴展、客戶服務等面向。