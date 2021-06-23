Mazda宣布因晶片短缺 日本防府工廠將停工10天

日本馬自達 (Mazda)(7261-JP) 在 23 日 (週三) 宣布，由於半導體短缺緣故，日本國內的部分汽車組裝產線將於 7 月暫時停工 10 天。而這也是馬自達的日本海內外組裝工廠，首度因為晶片短缺問題而實施停工。

根據馬自達在 2021 年 6 月 23 日所發出的聲明稿，該公司坐落在日本山口縣防府市的「防府第 1 工廠」，將於 2021 年 7 月 5 到 9 日、7 月 12 到 16 日，共計 10 天期間實施停工。馬自達也向顧客及股東們致上最誠摯的歉意，

根據《日本經濟新聞》23 日報導，這回馬自達實施停工的產線，有負責「CX-3」休旅車、以及「Mazda2」、「Mazda3」兩款小型轎車的組裝生產。

馬自達先前曾在 2021 年 5 月的財報說明會上表示，因受到晶片短缺的影響，估計 2021 年度 (至 2022 年 3 月) 的汽車產量將減少 7 萬輛。而這回停工決定所造成的減產數量，也有包含在前述的數字當中。

日本國內的汽車工廠，接連傳出在 2021 年 7 月實施停工的消息。例如，日產汽車 (Nissan)(7201-JP) 在日本國內的三座工廠，在 7 月最長將停工 3 天時間；還有大發汽車 (Daihatsu) 在日本國內的一部分工廠，也將停工 2 天時間。