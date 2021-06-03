Corolla Cross在北美亮相 排氣量更大、有四驅版本

日本豐田汽車 (Toyota)(7203-JP) 的 2022 年式 Corolla Cross 6 月 2 日 (週三) 正式在北美亮相，預計今 (2021) 年年底前於北美市場推出，將由豐田及馬自達 (Mazda)(7261-JP) 各出資一半、目前興建中的美國阿拉巴馬州工廠組裝。

對豐田汽車來說，Corolla Cross 是該公司在小型 SUV 產品線的主打車款。Corolla Cross 最早於 2020 年 7 月在泰國亮相，泰國也是全球第一個上市的國家，而台灣 Toyota 總代理和泰汽車 (2207-TW) 於同 (2020) 年 10 月導入台灣市場，隨即稱霸國內車壇。

北美款 Corolla Cross 搭載 2.0 升的汽油引擎，排氣量比亞洲款更大，還多了四輪驅動款式可供選擇。尺碼則是介於日本進口的「C-HR」與北美組裝、美國近年最暢銷乘用車的「RAV4」之間，這也讓豐田汽車在北美市場的 SUV 產品陣容更為齊全。

豐田與馬自達在 2018 年宣布，兩家公司決定各出資一半，要在阿拉巴馬州興建全新廠房。豐田原先計畫在該工廠生產 Corolla 四門轎車，但 2019 年改口說要生產尚未公開的 SUV。而馬自達也同樣打算在該工廠生產 SUV 車款。