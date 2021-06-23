產品組合優化 長興前5月稅前盈餘年增近1.5倍

長興 (1717-TW) 今 (23) 日公告 5 月稅前盈餘 4.42 億元，較去年同期大幅成長 81.9％，每股稅前盈餘 0.36 元；累計前 5 月稅前盈餘 20.53 億元，受惠產品組合優化，年增近 1.5 倍，每股稅前盈餘 1.66 元。

長興 5 月營收受客戶中國五一假期提早備料、5 月出貨天數減少等因素影響，較上月減少 8.51％，但仍較去年同期成長 49％，為歷年第三高。

雖然出貨量較上月減少，但長興售價反應成本上漲，5 月毛利率僅略受影響，營益率 9.64％，仍位於相對高檔區間，產品組合優化效益持續，獲利成長幅度高於營收增幅表現。

從三大事業來看，長興表示，電子材料將進入傳統旺季，配合歐美市場復甦，預期下半年將持續穩定成長；特用材料在第二季新品量產後，產品組合將進一步優化，對獲利貢獻將持續提高；合成樹脂主要市場在中國，今年來需求維持高檔，但下半年基期高，後市須觀察中國市場及相關產業需求變化。

另一方面，由於國內新冠快篩需求持續增加，長興 5 月快篩試劑產品出貨增溫，近期持續接到政府機構、醫療院所、企業等洽詢，公司將配合防疫需求，穩定出貨為防疫貢獻。