〈房產〉五大銀行5月新承做房貸創今年新高、利率寫歷史次低

台灣央行今 (23) 日公布 5 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，新承做購屋貸款 659.59 億元，月增 97.64 億元，創今年來單月高點，而房貸利率 1.35%，較上月下滑 0.007 個百分點，創歷史次低，僅次於去年 5 月的 1.349%。

央行說明，近期房貸利率均維持在目前的偏低水準，而五大銀行房貸承做大增近百億元，主要原因是 7 月房地合一 2.0 和實價登錄 2.0 將上路，部分投資人提前獲利了結，再加上部分成屋出現新屋交屋潮，也反映在整批分戶貸款增加。

對於房市展望，央行認為，從最近不動產相關業者釋出的訊息可感受到，房地合一 2.0 使建商推案時保守謹慎，疫情又進一步造成推案遞延，估將遞延到下半年，此外，疫情也影響買屋者看屋，相關負面因素將反映在 6 月數據。

央行強調，房市後續有待觀察，理想狀況疫情在第三季獲得紓解，第四季房市即有望復甦。

據統計，六都 5 月建物買賣移轉棟數共 24754 戶，月增 9.9%，其中，台北市月增 10.6%，新北市月增 3.5%，桃園市月增 3.7%，台中市月增 11.4%，台南市月增 17.5%，高雄市月增 20.7%。

若與去年同期相比，六都交易量增加 43.8%，其中，台北市年增 41.6%，新北市年增 56.7%，桃園市年增 22.4%，台中市年增 42.4%，台南市年增 50.2%，高雄市年增 48.0%。

房價方面，央行指出，從代表中古屋的信義房價指數來看，5 月台北市月增 1.65%、年增 9.23%，新北市月增 1.03%、年增 10.2%，合計台北地區月增 1.38%、年增 9.64%，顯示資金寬鬆、國內經濟情況不錯，令民眾對房市的情緒偏樂觀。

5 月本國五大銀行新承做放款加權平均利率為 1.269%，較 4 月下滑 0.039 個百分點，主要因利率較低的國庫借款比重上升和週轉金、資本支出貸款利率下降所致；若不含國庫借款，則 5 月五大銀行新承做放款加權平均利率為 1.369%，月升 0.033 個百分點。