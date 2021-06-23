〈國內疫情升溫〉全國疫情三級警戒延至7月12日 強化六大措施

疫情指揮中心今 (23) 日公布，國內新增 104 例 COVID-19 確定病例，均為本土個案；確診個案中新增 24 例死亡，全台累計達 591 例本土死亡。此外，由於多國因解封太快導致疫情再起的經驗歷歷在目，指揮中心經評估後決定，全國同步維持疫情三級警戒再延長 2 週，至 7 月 12 日止，並強化六大措施。

近來國內每日新增確診人數逐步下降，但今日又回升至百人以上，104 例本土病例主要仍分布在新北市，共計 45 例最多，其次為台北市 22 例，高雄市及新竹縣各 9 例，桃園市 7 例，苗栗縣 4 例，相關疫情調查持續進行中。

對於外界期待微解封，指揮中心表示，經過國人的努力，國內疫情得到良好控制，但目前跨區傳播事件仍存在，世界各國也因解封太快致疫情再起的經驗歷歷在目。為確保國人健康，指揮中心決議，全國同步維持疫情三級警戒至 7 月 12 日止)，用 2 周的時間換得國人平安，希望民眾共體時艱、共同抗疫。

今日新增 24 例死亡個案，為男性 15 位、女性 9 位，年齡介於 40 多歲至 80 多歲，自 2020 年起累計 599 例 COVID-19 死亡病例，其中 591 例本土。至於近期確診個案解隔離情形，5 月 11 日至 6 月 21 日累計公布 12879 位確診個案中，已有 9041 人解除隔離，約為 70.2%。

指揮中心指出，考量社區感染風險尚未消除，將持續與地方政府密切合作，加強落實六大管制措施。首先，針對確診個案精準疫調，儘速匡列相關接觸者並加強追蹤管理，及早阻斷病毒傳播鏈。

二、針對居家檢疫及居家隔離者，無論有無症狀，均須於期滿前 1 日進行公費 PCR 檢測，以阻絕病毒進入社區。三、加速高風險族群疫苗接種作業，以減少其感染、或感染後產生嚴重併發症及死亡的機率。

四、推動社區廣篩，鼓勵各地方政府設置社區篩檢站並加速檢驗時效，同時推廣企業快篩與居家快篩，以擴大篩檢量能並強化主動監測機制。五、強化重症醫療照護，透過 COVID-19 重症個案處置諮詢平台，由多位專家諮詢委員線上提供醫院臨床重症個案處置意見，以降低死亡率。

最後，啟動「民生供需產業健康監測專案」，針對果菜、家畜 (肉品)、家禽、水產、綜合及其他類市場、超市、賣場及夜市等相關職業對象，由目的事業主管機關或地方政府進行人員健康監測，以及時進行各項防治措施，降低家戶傳播風險。