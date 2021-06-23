海能風場建置落後 經部：不影響供電穩定

疫情打亂離岸風電建置計畫，繼允能風場日前傳出破產危機，海能風場也出現工程落後，引發聯貸銀行關切，對此，經濟部今 (23) 日說明，目前皆依行政契約規定管控風場建置進度，若業者無法如期履約，將有相關罰則，並強調，單一風場占整體電力供應比例有限，不影響供電穩定。

經濟部指出，依據與海能公司簽署行政契約約定，海能風場獲配 2020 年 376 MW 容量，應於去年完成所有水下基礎設置、今年底風場完工併聯。

經濟部指出，由於海能風場去年遭遇疫情不可抗力因素，導致工程延宕，因此提出展延申請，經濟部召開委員會議審定，同意其水下基礎設置期限展延半年，並請海能公司提出精進趕工計畫，以達成原合約進度。

若海能風場後續水下基礎設置進度延誤，經濟部表示，仍將依行政契約相關規定辦理，若確屬違約情事，則按逾期月數每月扣減 8% 保證金，得連續裁罰 12 個月，最重可就業者逾期期間改採迴避成本躉購其生產電力。

經濟部指出，海能設置容量為 376 MW，若能於今年完成併網，則將符合電力供應進度；並強調，單一風場占我國整體電力供應比例相對有限，不致影響供電穩定。

經濟部重申，各離岸風場開發商均應依其與經濟部簽訂的行政契約約定，如期履行承諾商轉義務，若未依承諾期程完工，依約應負違約責任，相關罰則均已明訂於行政契約。

經濟部後續將依「離岸風力發電規劃場址申請作業要點」、「離岸風力發電規劃場址容量分配作業要點」及相關行政契約規定，嚴格查核管考各離岸風場建置進度，切實監督風場建置，確保 2025 年如期達成累計設置 5.6 GW 目標。