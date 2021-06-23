宅經濟推升熱熔膠需求 誠泰科今年營運持續向上

誠泰科 (4767-TW) 今 (23) 日召開法說，受惠宅經濟帶動的相關應用，推升熱熔膠需求成長，誠泰科看好，在產品組合優化下，上半年獲利將較去年同期成長，全年也將優於去年。

誠泰科目前熱熔膠營收占比 95％，防水膜約 5％。其中，熱熔膠主要應用在食品包裝業，其他還包括鞋業、製本業等；防水膜則應用在鐵路、捷運等公共工程。

誠泰科表示，食品包裝業為減少群聚防疫的受惠產業，在宅經濟推動即食與冷凍食品市場發展下，預期未來食品包裝業熱熔膠需求將穩定成長；而空氣質量標準及工安風險管控要求提升，加上中國現代化農牧養殖企業政策推動，也有助無鹵阻燃空濾用熱熔膠需求成長。

防水膜方面，誠泰科積極拓展亞洲防水膜市場，公司指出，亞洲防水膜為全球最大市場且快速成長，市場推估，亞洲防水膜市場 2018 至 2025 年年複合成長率約 10.1％，誠泰科已站穩台灣公共建設防水膜市場，也透過日本策略結盟夥伴，跨入日本市場。

誠泰科表示，雖然防水膜目前營收占比不高，但成長動能強勁，去年營收就較前一年大增 2 成，加上屬於利基型產品，未來獲利貢獻可期。

就整體來看，誠泰科表示，上半年雖受原物料漲價影響，但適時反映成本調漲，加上增加利基型產品比重，受惠食品包裝業對熱熔膠需求成長，及台灣防水膜市占率提升，近 5 季毛利率力守 24-29％，預期上半年獲利將較去年同期成長，下半年營收估去年同期相當，全年營運將優於去年。