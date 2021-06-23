訊連轉投資玩美移動再報捷 結盟臉書提供AR試妝服務

軟體大廠訊連 (5203-TW) 轉投資玩美移動 B2B 布局再傳捷報，今 (23) 日宣布攜手 Facebook (FB-US)，提供虛擬實境 (AR) 試妝體驗；在與科技巨頭結盟下，玩美移動營運可望持續增溫，挹注訊連轉投資獲利。

玩美移動成立約 5 年，致力發展 AI 與 AR 美妝科技，運用 AI 臉部特徵辨識技術，消費者可以輕鬆體驗不同美妝產品、虛擬試妝、快速肌膚檢測、獲得個人化美妝保養產品建議等服務。

繼先前與美國 Snap、Google 達成合作後，玩美移動近期再與 Facebook 結盟，在 Instagram 及 Facebook 購物服務中，提供虛擬實境 (AR) 試妝體驗。

玩美移動 100% 客戶都在海外，在 B2B 方面，與全球超過 300 家美妝品牌合作，而 B2C 的「玩美」系列 App，已在全球累計超過 9 億次下載量。許多美妝領導品牌如美國 Laura Mercier 已加入玩美移動與 Facebook 合作，於 Instagram 購物平台推出 AR 虛擬試妝服務。

玩美移動執行長張華禎表示，透過社群平台接觸目標群眾並促進消費，已是不斷攀升的市場消費趨勢，本次整合服務再次強調線上美妝消費結合 AR 虛擬試妝的重要性，不僅能有效提高轉換率，更可提供消費者優質的互動體驗。