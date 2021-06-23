永豐餘投控攜手元太科技抗疫 合捐7座正壓採檢亭

防範疫情擴大，全台各地正加緊篩檢作業，為提供身處防疫第一線的醫護人員更安全且舒適的工作環境，永豐餘投資控股 (1907-TW) 今 (23) 日宣布，與旗下 E Ink 元太科技 (8069-TW) 共同捐贈由工研院最新研發、符合手術室規格的七座正壓採檢亭，守護醫護安全、提升篩檢量能。

永豐餘此次七座正壓採檢亭分別贈予桃園、台中、高雄，及花蓮地方政府，由各地方政府統籌分配至資源需求之處，強化防疫守護戰線。

永豐餘表示，自 5 月疫情爆發，全國進入防疫三級警戒，醫護量能無疑是各地疫情防治戰力的重中之重，在第一線守護著國民的健康。大家長何壽川更是親筆寫下「大家嚴謹防疫、同仁彼此鼓勵」信件，呼籲同仁們在疫情時要保護自己及家人健康，面對各地篩檢需求量攀升，篩檢速度成控制疫情要素之一，永豐餘投控積極展開內外部協調，在工研院第一家指導生產廠商的偕合企業配合下，六天內即火速完成了各地正壓採檢亭進駐。

永豐餘進一步指出，自 6 月 17 日起，陸續進行桃園宏其婦幼醫院、中美醫院、台中童綜合醫院、高雄市立凱旋醫院、高雄市六龜區衛生所、花蓮縣秀林鄉衛生所、及花蓮縣瑞穗鄉衞生所的設置作業。

永豐餘強調，守住醫護就是守住台灣，面對疫情，更能感受台灣亟需團結齊心合力，此次捐贈，有賴各地方政府的協力，讓永豐餘能快速與醫療院所取得聯繫、設置布建。正壓採檢亭的進駐，可讓醫護人員放心從病人口中取得咽喉檢體、近距離問診等，大幅降低醫護人員與病患交叉感染的風險，並縮短醫護人員穿脫全套式防護衣的時間，有效提高醫療院所篩檢量能。

永豐餘表示，而因應各地社區採檢需求人數不同，正壓採檢亭亦具備可移動運送、組裝迅速的優點，可供各地政府靈活調度，活化醫療防護資源。

安全防疫不能等待，醫療院所人員透露，一般採檢作業，每小時約可採檢 10 至 12 人，正壓採檢亭的設置，不僅能讓受汙染空氣進不去採檢亭，確保醫護人員與病人近距離頻繁接觸的防護，每小時採檢人數更可望提高到 30 至 40 人，有效減輕醫療院所篩檢的吃緊壓力。此外，無塵室等級的採檢亭可保持恆溫、恆濕的環境，讓醫護人員能在潔淨舒適的作業環境下全心投入採檢工作。

永豐餘堅持實踐經營永續，大家長何壽川重視公司每一位員工享有穩定、安全的環境，成為其家庭生計與社會發展的支柱，推己及人，在疫情肆虐期間，以行動支持第一線辛勞的醫護人員，保護他們的安全，也保護醫護人員的每一個家庭。