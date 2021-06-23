元大金股東會登場前先敲定 7/9除息配發1.2元股利

元大金 (2885-TW) 今 (23) 日董事會決議，股東會訂於 7/8 舉行，並敲定除息交易日子為 7/9，根據之前董事會每股擬配現金股利 1.2 元，以今天收盤價估算，現金殖利率還有 4.7%。

元大金從 2016 到 2019 年，連續四年全數配發現金股利，但都低於每股 1 元，分別為 2016 年的每股 0.36 元、2017 年的每股 0.45 元、2018 年的 0.56 元、2019 年的 0.9 元。

元大金去年為厚實資本、進一步提升財務強度，睽違四年後再度以股票股利搭配現金股息發放，共計每股配發股利 1.05 元，其中，每股現金股息 0.65 元，股票股利每股 0.4 元。

元大金去年獲利再度攀高，稅後純益 241.07 億元，每股稅後純益 1.99 元，創歷史新高，股利發放也大方，也讓 3 月董事會決議每股配發 1.2 元現金股利，不僅重新全數配息，且金額創新高，配發率超過六成。

而在疫情干擾下，依規定延期的股東會，將於 7 月解封，元大金今天也公告，股東會訂於 7/8 舉行，連帶除息交易日也敲定 7/9，首度在股東會前確認股息發放日，最後過戶日為 7/12，除息基準日 7/17。