美NIH啟動MOMI-VAX計畫 研究孕婦接種疫苗後的影響

美國國家衛生研究院（NIH）周三（23 日）表示，由於孕婦感染新冠病毒後有較高風險出現嚴重的併發症，包括早產、高血壓、器官衰竭等，因此正在研究懷孕或產後女性施打新冠疫苗後免疫反應。

NIH 將這項研究命名為「 MOMI-VAX」，測量懷孕或產後兩個月接種疫苗的女性體內抗體的發展與持久性。此外研究人員也會評估疫苗的安全性，並研究接種疫苗後的孕婦是否能透過胎盤或母乳，將保護力傳給嬰兒。

美國目前已有許多孕婦施打美國食品藥物管理局 (FDA) 緊急核准使用的莫德納 (MRNA-US)、輝瑞(PFE-US)/BioNTech(BNTX-US) 和嬌生(JNJ-US) 疫苗。

美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）主任、白宮首席防疫專家佛奇 (Anthony Fauci) 表示，這項研究針對懷孕女性或產後女性是否該接種疫苗，提供建議與參考資訊。NIAID 也參與並資助這項研究。

該試驗將招募多達 750 名孕婦與 250 名產後兩個月的女性，受試女性部分已施打過 FDA 核准的新冠疫苗。

以色列在今年 2 月公布的一份研究報告顯示，施打輝瑞 / BioNTech 兩劑疫苗後的 20 名孕婦 (孕期最後三個月) 及新生兒，在血液中均檢測到抗體。

輝瑞與 BioNTech 今年 2 月也開始新的試驗，號召 4,000 名志願者參與，評估其疫苗對孕婦的有效性與安全性。