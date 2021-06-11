還沒用但快到期 美FDA把嬌生疫苗期限延長為4個半月 

嬌生 (JNJ-US) 周四 (10 日) 發布聲明表示，美國食品藥物管理局 (FDA) 已把該公司新冠疫苗的冷藏時間延長為四個半月，比原本的期限多 50%，讓數百萬劑因為接種進度緩慢還在架上的疫苗免於快到期的命運。

嬌生透過聲明表示，FDA 依據研究數據採納了延長保存時間的提議，該研究顯示，嬌生的疫苗在攝氏 2.2 度到 7.8 度的環境下，可以穩定保存四個半月。FDA 已證實此消息。

美國疫苗施打進度趨緩，令人擔心某些疫苗可能在派上用場之前就先過期。彭博的疫苗追蹤數據顯示，美國每天配發約 110 萬劑疫苗，遠低於 4 月單日超過 300 萬劑的高峰。

參加疫苗配送計畫的 CVS Health、Sanford Health 和密西根健康和醫院協會等組織表示，由於需求減弱，目前還在手上的嬌生疫苗，已經超過可以配發的數目。這批疫苗將在 6 月底或 7 月初到期。

猶他州負責管理疫苗的官員表示，鹽湖郡有約 8000 劑嬌生疫苗將在 6 月 23 日到期，如果能延長期間，將有益於該州達到總統拜登的疫苗接種目標，也就是 7 月 4 日前讓七成美國成年人接種疫苗。

對嬌生來說，延長保存期限能替自己爭取到增加產量的機會。嬌生在主要代工廠 Emergent BioSolutions(EBS-US) 遭勒令停止生產疫苗原料後，一直苦苦追趕生產目標。

Emergent 今年稍早因為把嬌生和阿斯特捷利康 (AstraZeneca，AZ) 的疫苗原料搞混，影響 1500 萬劑疫苗生產，當局審查後勒令 Emergent 改善，目前補救措施已經完成，但當局遲遲沒有讓所有代工廠恢復生產作業。

目前不清楚美國實現群體免疫需要多少疫苗，根據美國疾病管制預防中心 (CDC)，美國已交貨但還沒施打的嬌生疫苗共約 1000 萬劑。

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