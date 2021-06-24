美再祭中貿易黑名單！瞄準新疆多晶矽生產商等5家中國實體

週三 (23 日) 美國商務部以侵犯新疆少數民族人權為由，再度對中國祭出貿易黑名單，包括太陽能板材料多晶矽的大型生產商等五家中國實體。

擴增的實體清單包括：

合盛矽業有限公司 (Hoshine Silicon Industry)

新疆大全新能源 (Xinjiang Daqo New Energy)

新疆東方希望有色金屬有限公司 (Xinjiang East Hope Nonferrous Metals)

新疆保利協鑫能源 (Xinjiang GCL New Energy Material Co)

新疆生產建設兵團 (Xinjiang Production and Construction Corps)

中國新疆省是全球生產多晶矽的重要產區，根據週三美國商務部的提交文件顯示，這些實體因侵犯維吾爾族穆斯林人權而被列入貿易黑名單，指控這些實體正「侵犯人權」並且「強迫勞動」。

週三盤後消息傳出後，大全新能源 ADR (DQ-US) 股價暴跌逾 8.6%；中國太陽能面板生產商晶科能源 (JK-US) 下跌逾 2%；美國太陽能電池模組供應商 First Solar (FSLR-US) 則小幅上漲 1.50%。

外媒 《Politico》21 日報導，美國政府正考慮禁止從中國新疆進口多晶硅產品。

當時中國外交部發言人趙立堅當時稱，美方應尊重事實，停止惡意散播虛假資訊，無理打壓中國企業，中方將密切關注美方舉措，並作出必要反應來維護自身權益。