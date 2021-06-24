比特幣站回3.2萬美元 能否脫離險境仍有待觀察

中國加重監管力度，使比特幣周二 (22 日) 一度跌破 3 萬美元心理關卡，最低見到 2.86 萬美元，吐回今年來的漲幅，隨後回升至 3.2 萬美元，但比特幣是否脫離險境，還有待觀察。

今年 1 月比特幣是在 3 萬美元水平獲得支撐後，迅速飆升至新高價位，因此部分析師將焦點至於 3 萬美元，若跌破此一心理關卡，將引發進一步賣壓。

現在的問題是，還會跌多少？ICAP 技術分析公司認為，下一個重要支撐在 2.5 萬美元，較目前價位低 80%。《巴倫周刊》引用歷史數據指出，這種極端情況並非不可能發生：2017 年 12 月創下新高後，比特幣在今年漲到 6 萬美元之前曾下跌 83%。

據 Coindesk 數據，截至台北時間周四 10:20，比特幣價格暫報 32795 美元、24 小時下跌 3.13%；稍早時間，曾回升至接近 3.4 萬美元。

雖然比特幣站到 3.2 萬美元上方，是否能挺過極限挑戰，仍有待觀察。《巴倫周刊》認為，中國的新舉措生效後，加密貨幣價格會繼續承壓，不過這項利空的執行，也可能成為最終讓市場擺脫當前回調週期的催化劑。

加密貨幣交易所運營商 EQONEX 銷售主管 Justin d'Anethan 指出，中國對加密貨幣的禁令並不是什麼新鮮事；一些交易員也認為，周二的跌勢是市場對這消息反應過度。