比特幣驚現死亡交叉 接下來看能否守住3萬美元

中國整頓比特幣挖礦之下比特幣跌跌不休，50 日移動均線在上個周末跌破 200 日移動均線，出現「死亡交叉」，似乎預告空頭市場將到來，專家聚焦接下來是否能守住 5 月 19 日觸及的約 3 萬美元支撐價位。

死亡交叉指短期平均趨勢跌破長期平均趨勢線，代表價格動能改變，各種均線中，以 50 日和 200 日均線最受關注，而比特幣在周末出現這個技術分析師眼中重要的型態。

比特幣過去六個交易日累計下跌逾 50%，與 4 月逼近 6.5 萬美元的歷史高點相比更已回跌將近一半，市場人士把問題歸咎於中國當局整頓比特幣挖礦，而市場流動性低落進一步放大價格波動。

根據 coindesk 報價，截稿前，比特幣報 32518.33 美元，24 小時內下跌 7.92%。

接下來關鍵在於 5 月 19 日的 30,066 美元價位，這是空頭派初步設定的目標，如果跌破此水準，可能會強化死亡交叉的下跌訊號。

但技術線圖有其限制，死亡交叉也不例外。舉例來說，比特幣上回在 2020 年 3 月出現死亡交叉，當時已經連跌六天、跌掉將近 60%。但就在死亡交叉出現之後，比特幣展開一波大反彈，一年來暴漲逾 1000%。