Gogoro結盟鴻海 大亞為最大漆包線供應商訂單可望大增

鴻海 (2317-TW) 與電動機車大廠 Gogoro 成為策略夥伴，提升電池交換技術、智慧電動機車生產規模，其中，大亞 (1609-TW) 為 Gogoro 充電系統漆包線最大供應商，公司證實，隨著客戶擴大布局版圖，訂單也將同步成長。

大亞為國內最大漆包線廠，開發的電動車馬達漆包線，由於品質相對穩定，獲 Gogoro 採用，且近年更持續擴散至充電樁等充電系統，成 Gogoro 馬達漆包線最大供應商。

鴻海與 Gogoro 宣布合作，雙方將打造智慧電池交換系統、車輛工程和生產製造等多個領域，Gogoro 更將把電動動力單元等智財，提供給品牌車輛製造商，朝換電生態系發展，擴大營運版圖，同時鴻海也從四輪布局擴散到二輪。

大亞指出，與 Gogoro 已合作多年，Gogoro 是大亞漆包事業體前幾大客戶，今年更是一次下完全年訂單，隨著 Gogoro 布局擴大，未來訂單量將持續成長。

由於鴻海攜手 Gogoro 目的是放眼中國與印度市場，大亞目前在中國已有兩座漆包線生產基地，在全球綠能浪潮推動下，電動車產業蓬勃發展，漆包線需求也將迎來爆發成長期，大亞中國廠可隨時供應，營運看俏。

大亞銷售產品包括裸銅線、電力線纜、通信線纜、漆包線等，漆包線營收比重約 20-30%，今年在手訂單來看，漆包線全年業績至少成長 3 成起跳，且受惠布局電動車領域，國內市占率從過去 26%，攀升至 30%，為國內最大，未來將突破 3 成持續站穩龍頭寶座。

大亞受惠今年銅價走揚，前 5 月營收已達 104.91 億元，創新高，年增 52.36%；在 Gogoro 等客戶陸續下單，加上向客戶反映原物料價格、上調加工費，首季稅後純益 4.68 億元，季增 107.1%、年增 234%，每股純益 0.74 元，單季賺贏去年下半年、創新高。大亞下半年受惠電動機車等需求帶動，營收可望持續向上。