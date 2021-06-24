下半年行家選股指南 發掘飆股不求人 下半場主動出擊

歐美各國疫情陸續解封，經濟可望加速向上，即便市場資金減少，但有成長動力推升，台股傾向整理後向上走，受惠經濟復甦的相關股如電子、汽車產品、成衣、運動、消費、能源族群看好，航運則是焦點所在。

【文／方亞申】

四、五月以來隨著物價急遽高漲，全球貨幣政策已開始出現緊縮。根據美國銀行統計顯示，年初迄今共計有八次降息與十九次升息，其中後者以新興市場為主，包括俄羅斯、巴西與土耳其等央行。北歐的挪威央行為讓過熱房市降溫，已表態將在九月調高利率。而美國聯準會也暗示可能提前到二三年底就升息，且升息幅度可能達到二碼，一度引起股市大震盪。其實經濟好轉，原先各大央行放出來的錢回收是正常的，以便下一次在發生經濟危機時才有籌碼可用。當然市場資金寬鬆久了，遇到提前要收回部分資金，一定會逆向反映，近日道瓊就一度出現許久未見大長黑；像是對經濟成長尤其敏感的小型股。代表小型股的羅素二○○○指數過去一周跌逾四％，創下元月底以來最大跌幅。從過往紀錄來看，六月下旬向來不是美股有好表現的時候，所以不管是將受惠經濟重新啟動的消費或是科技股都可能有賣壓，一直到月底，震盪幅度都會較大。

航運股噴出後全面拉回

不過，市場預期企業獲利將上升，瑞士銀行研究指出，如果 Fed 停止每年約一．四兆美元的量化寬鬆（ＱＥ）措施，對標普指數的負面影響約三％。但基於預估上市公司未來兩年的獲利年成長率約十％，因此這股逆風對股市的影響不大。而華爾街分析師對標普成分股未來十二個月的盈餘預估將提高十七％，固然眼前遇到可能升息而影響市場，但是經濟朝好的方向走勢不變的。

最近美股表現較佳的是消費通路，如目標及梅西百貨，加上能源股，汽車股在晶片問題預期將解決後，福特、通用、福斯、豐田等姿態都不錯。表現最佳的行業就是航運以及能源。全球最大航商馬士基最新一期市場報告指出，持續的海上交通壅塞成為全球問題，去年底至今貨運量大增，港口成為海運瓶頸，衝擊全球物流鏈。在亞洲許多航線嚴重缺櫃是首要挑戰，尤其四○呎、四五呎櫃短缺，推估亞洲海運需求第三季將持續走強。目前跨太平洋即期運力下降、運價仍在上漲。

上海航交所ＳＣＦＩ貨櫃運價指數來到三七四八點再創新高，主要航線幾乎全面上漲，所以馬士基、韓進海運、中遠控股股價表現都還是四五度向上推升走勢。也刺激台股的海運貨櫃三雄長榮、陽明及萬海股價續創高，由於長榮及陽明都被分盤交易，近一周靠萬海衝高帶領，這股氣勢已擴散到二、三、四線的航運股；此外，連基本面稍好的散裝裕民、新興、四維航都跟漲，也擴散至有船隊的東鹼以及做貨櫃的榮運股價飆升。由於基本面太強，只要國際航運大公司股價未大幅拉回，三大指標股長榮、陽明、萬海輪漲不變（預期今年獲利將超過二五○○億元），一直到類股連續長黑破月線時才會結束。當然貨櫃三雄大漲，持有這三家公司的士紙（持有萬海二．九九萬張）、長榮鋼（持有長榮三．八萬張）、榮運（持有長榮二．五萬張）、台驊（持有陽明超過二萬張）等股價就有大震盪投機的空間。

下半年電子業出貨旺季

國際另一大強勢股就是能源股，最近國際油價已向七三美元（西德州）推升，主要是產油組織控制產量，且進入歐美解封以及夏季開車用油旺季，油價走升，包括艾克森美孚、雪佛龍、中國石油等股價姿態也是相當高，請參考產業動態分析。

至於原物料相關的鋼鐵及造紙，近期中國出重手打壓黑色系產品，包括鐵礦石、螺紋鋼等跌幅都相當重，分別較高點下跌十七．五％及二一．四％，不過較去年底還是上漲超過一成，鋼鐵股業績還是不錯，但未如先前樂觀。近期國內開出的鋼價大多以平盤居多。鋼鐵股是法人四月份買超最多族群，季底作漲或拉抬，之後仍要回歸國際盤，造紙亦同。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2149 期

更多精彩內容請至 《先探投資週刊》