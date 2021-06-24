航運股觸礁後再揚帆 台股漲71點收17407點

Fed 官員再度放出鷹派言論，影響市場投資人信心，台股今 (24) 日開盤走勢震盪，電子股普遍走弱，航運股觸礁一天後再度揚帆，橡膠、鋼鐵等原物料股也表現不俗，領軍大盤一度漲逾百點，最高來到 17439 點，終場上漲 71.25 點，收在 17407.96 點，成交值則萎縮至 4163.39 億元。

權值股今日互有漲跌，台積電開高走低，一路在盤下整理，終場跌 0.8%，收 590 元；聯發科、台達電、大立光下跌 1-2%；鴻海獨自撐盤上漲逾 1%；網通晶片廠瑞昱今日表現剽悍，勁揚逾半根停板，站回 500 元之上。

航運族群開低走高，貨櫃航商萬海率先亮燈漲停，達 248.5 元，長榮尾盤同步衝上漲停板 152 元，陽明勁揚近 7%、收 149 元；台驊投控、益航、新興、中航、志信及宅配通等多檔亮燈漲停，四維航早盤一度落入跌停，終場收跌 1.9%。運輸類股指數終場大漲 7.5%，成交比重占大盤 31%。

原物料族群今天也是資金搶進標的之一，其中橡膠股漲勢凌厲，醫療級乳膠供應廠南帝率先亮燈漲停，達 165 元，申豐同步大漲逾 9%，站回 300 元大關；輪胎廠泰豐、正新、華豐；南港等漲勢也不俗。此外，鋼鐵股重拾上漲動能，包括聚亨、威致、彰源、海光、佳大等，均攻上漲停板。

關注盤面焦點個股，大銀微系統受惠半導體、PCB、自動化、Mini LED 需求大增，法人看好 6 月營收可望較 5 月增溫，第三季將更上一層樓，激勵股價連續 2 天拉出漲停，達 135.5 元，為 1 個半月來高點。

國內疫情三級警戒延長至 7/12，富邦媒續啖宅經濟商機，加上 618 年中大促繳出佳績，獲得法人看好，調升目標價至 2000 元，激勵今天股價勁揚逾 8%，收全場最高 1780 元，改寫歷史新高紀錄。