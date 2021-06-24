【日盛投顧】站上17,400再創反彈新高

◆盤勢分析

1. 周四台股平高盤開出，盤中航運與鋼鐵轉強，指數維持平盤之上震盪。終場收盤指數上漲 71.25 點，漲幅 0.41%，收在 17,407.96 點。

2.OTC 開高震盪，收盤上漲 0.79%，收紅 K 棒，目前上方壓力為前波高的 216 點。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股收小紅 K 棒，各天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：24 日成交量再縮至 4,186.43 億元，後續仍需放量才有利指數上攻。

(3) 技術指標：日 KD 指標 K 值、MACD 柱狀體高檔向上。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 70.98 億元；外資 + 38.48 億元、投信 - 0.26 億元、自營商 + 32.76 億元。

航運、鋼鐵轉強

1. 記憶體：旺季到來，下半年報價看漲，2344 華邦電、3006 晶豪科、2337 旺宏等週四股價一路緩步走高。

2. 汽車電子、石英震盪器：1533 車王電、8255 朋程、5425 台半、2342 茂矽、8182 加高、3042 晶技表現佳。

3. 航運：在兩日的回檔整理後，週四人氣回籠，在 2605 新興、2615 萬海、2601 益航一馬當先，同時連動 2636 台驊投控、2612 中航等衝高，尾盤近 10 檔個股漲停。

4. 鋼鐵：中國鐵礦石價格反彈，2012 春雨、2014 中鴻、2017 官田鋼、2023 燁輝、2028 威致、2030 彰源、2038 海光、2022 聚亨表現相對強勢。

5. 橡膠：防疫需求增溫，乳膠手套熱賣 2108 南帝、6582 申豐尾盤收高。