〈居家檢測夯〉達亞核酸檢測下周診所藥局上架 營收看增

達亞 (6762-TW) 副總經理魏鴻文今 (24) 日表示，將引進家用核酸檢測試劑，本周先出貨給企業團體，預計下周於藥局診所上架，有望帶動營業額成長，不過貨運等成本影響，對獲利貢獻有限。

魏鴻文說，家用核酸檢測試劑使用較便利，僅需三個步驟即可完成，分別為鼻拭、攪拌、蓋壓，檢測後等待 11 分鐘即可判斷陽性、30 分鐘則顯示陰性，檢測結果燈號作指示。

魏鴻文表示，產品保存期限約 9 個月，由於核酸檢測試劑單價較高、1800 元，有望帶動營業額表現，但因此次引進檢測試劑，主要是提升國內檢測量能、抑制疫情，加上運輸成本提高，因此產品不以獲利為主，甚至毛利率可能衰退。

由於快篩試劑偽陽、偽陰性高、準確度備受質疑，魏鴻文解釋，針對無症狀患者，過去快篩試劑採用抗原快篩，患者體內病毒量要夠多才能檢測出是否有感染；達亞引進的檢測試劑是採用核酸技術，儘管患者體內病毒量低，也能檢測出是否已感染。

魏鴻文表示，從臨床數據數據顯示，核酸檢測試劑在 Ct 值小於 30 的樣本，陽性一致率準確度達 100%；若 Ct 值大於 37.5，準確率 98%，其中，陽性一致性為 97%、陰性一致性達 98%，兩項指標均遠高於抗原快篩試劑。

達亞 5 月營收 4339 萬元，月增 1.59%、年減 1.55%；前 5 月營收 2.34 億元，年增 10.75%。