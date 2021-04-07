〈達亞法說〉產品更改設計遞延出貨 下半年營運回升

醫材製造商達亞 (6762-TW) 今 (7) 日舉行法說，總經理許雅雯表示，旗下腸胃管腔吻合器與婦產科微創手術器材，受到疫情影響，遞延至下半年放量出貨，加上已接獲國際大廠亞培 (Abbott)(ABT-US) 心血管醫材訂單，法人估，第 2 季營運將持平上季與去年同期，下半年則逐季成長。

達亞客戶涵蓋全球 80 家醫材大廠與新創公司，近期已與國際大廠亞培 (Abbott) 完成產品開發合約，將生產植入性心血管相關產品，預計 6 月開始有模具收入，後續營收貢獻有望逐步放大。

達亞腸胃管腔吻合器自 2018 年第 4 季量產以來，已出貨 16 件產品，去年占營收比重約 2 成，不過去年 5 月開始，空運價格調漲 3 倍，經與客戶討論後改由海運運貨，不料去年 10 月底發現產品在船艙高溫運送下，儀器塑料膨脹變形，第 2 季緊急暫停出貨。

許雅雯指出，雖然產品膨脹後仍可以使用，但產品屬於醫療設備擔憂後續使用出狀況，因此調整產品設計大小，最快 7 月重新取得醫材認證後，第 3 季恢復出貨。

婦產科微創手術器材方面，許雅雯提到，由於該產品在疫情期間屬於非必要醫療行為產品，約有半年時間暫緩出貨，直到上個月才小量重啟出貨並陸續恢復往年水準，此外，預計今年 11 月開始會量產新一代共 20 件產品。

許雅雯表示，腸胃管腔吻合器與婦產科微創手術器材下半年恢復生產出貨，客戶 Bigfoot 的注射筆 Unity Project 預計最快 4 月取得美國 FDA 認證、第 3 季量產；手術機器人取證時程遞延，最快第 3 季量產出貨；攝護腺產品與手術機器人本月底前可完成產品變更設計，5 月底取得認證、6 月量產，看好出貨量將倍數增長，第 4 季貢獻營收。

達亞 3 月 4767 萬元，月增 1.36%、年增 8.32%；第 1 季營收 1.48 億元，季增 1.37%、年增 18.31%。