〈美股盤前要聞〉特斯拉早盤漲2.84% 美股期貨上升

美國將公布第一季 GDP 終值，以及上週初領失業金人數。特斯拉早盤上漲 2.84%。美股期貨週四 (22 日) 小升，道瓊期貨漲 0.52%，標普 500 期貨漲 0.49%，那斯達克 100 期貨漲 0.58%。

1. 葉倫：隨著供應鏈問題趨緩 年底通膨將回落至 2%

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周三 (23 日) 表示，隨著供應鏈瓶頸逐漸解決，通膨應該會在年底前自目前的高水位回落至 2% ，目前幾乎沒有證據表示通膨預期變得不穩定。

葉倫出席參議院針對拜登預算案的聽證會表示，經過數月的封城措施以遏制病毒的傳播，經濟重啟的過程一直是條坎坷之路。

當參議員詢問葉倫是否認為物價將保持在上個月的 5% 年增率時，她表示，今年底或明年初時通膨率將回落至接近 2% 。

2. 美 CDC：輝瑞、Moderna 疫苗出現心肌炎或心包膜炎的副作用

美國疾病管制與預防中心 (CDC) 周三 (13 日) 表示，有超過 1200 例接種疫苗後出現心肌炎或心包膜炎種狀，這些案例都施打輝瑞 / BioNTech 或 Moderna 這類 mRNA 疫苗，且主要發生在年輕男性族群。

CDC 表示，截至 6 月 11 日，接受一劑 mRNA 疫苗後有 267 例出現心肌炎或心包膜炎，接種兩劑的族群中則出現 827 例，還有 132 例的劑量未知，目前全美共施打 3 億劑。 12 至 39 歲的年輕男性在接種第二劑 mRNA 疫苗後心肌炎的風險在接種後幾天明顯更高。相關症狀包括胸痛和呼吸急促，通常在接受注射後四天至一周內出現。

CDC 的 Tom Shimabukuro 博士強調，這仍然是罕見事件，兩種疫苗中每百萬劑只有 12.6 例出現心肌炎， Moderna 疫苗略高，為每百萬劑有 19.8 例，而輝瑞則每百萬劑出現 8 例。

3. 郭明錤：今年 iPhone 出貨上看 2.4 億支

天風證券分析師郭明錤發表最新的報告表示，預期 iPhone 在 2021 與 2022 年出貨量將分別為 2.3 億支～2.4 億支與 2.5 億～2.6 億支 (對比去年約 1.95 億支)。在股價基期相對低之下，iPhone 供應鏈股價可望明顯受益於 iPhone 將在今年下半年出貨顯著增長，以及 2 年內 iPhone 成長能見度變高。

同時郭明錤團隊預期 2022 推出的 iPhone 部分機型可能會搭載蘋果自行開發的屏下指紋辦識功能。報告中提到，與去年和今年相同，2022 年秋天蘋果也出四款全新 iPhone，兩款屬高階 iPhone(6.1 吋與 6.7 吋)，及兩款較低階 iPhone(6.1 吋與 6.7 吋)。

此外，郭明錤提到明年新 iPhone 可能會出現有史以來售價最低的大尺吋 (6.7 吋) 機種，預估可能低於 900 美元。

4. 美再祭中貿易黑名單

週三 (23 日) 多家外媒引述消息人士報導，美國商務部以侵犯新疆少數民族人權為由，再度對中國祭出貿易黑名單，包括太陽能板材料多晶矽的大型生產商等五家中國實體。

中國新疆省是全球生產多晶矽的重要產區，根據週三美國商務部的提交文件顯示，這些實體因侵犯維吾爾族穆斯林人權而被列入貿易黑名單，指控這些實體正「侵犯人權」並且「強迫勞動」。

週三盤後消息傳出後，大全新能源 ADR (DQ-US) 股價暴跌逾 8.6%；中國太陽能面板生產商晶科能源 (JK-US) 下跌逾 2%；美國太陽能電池模組供應商 First Solar (FSLR-US) 則小幅上漲 1.50%。

5. 美媒體巨擘康卡斯特擬與 ViacomCBS 合作或收購 Roku

華爾街日報 (WSJ) 周三 (23 日) 報導，美國娛樂與有線巨擘康卡斯特 (Comcast) 執行長羅伯茲 (Brian Roberts) 計劃將業務擴大至備受矚目的串流媒體市場，考慮與 ViacomCBS 合作或收購 Roku。

與康卡斯特關係密切的消息人士表示，羅伯茲正在思考應該自行建立串流媒體，或透過收購加入此市場。為了能在串流市場中分一杯羹，ViacomCBS 、AT&T (T-US)、迪士尼 (DIS-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 幾家大企業都大動作合併。

消息人士表示，羅伯茲正在尋找各種選項，包括與 ViacomCBS 合作或收購 Roku。消息傳出後，康卡斯特下跌 3.73% 至每股 55.48 美元，Roku 大漲 4.51% 至每股 421.7 美元，而 ViacomCBS (VIAC-US) 上漲 2.67% 至每股 41.84 美元。