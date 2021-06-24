聯亞藥掛牌連兩天狂飆 超車高端被疑炒作 金管會將查

聯亞生技集團子公司聯亞藥 (6562-TW) 以每股 30 元登錄興櫃，今 (24) 日才掛牌第 2 天，股價持續飆漲，盤中一度站上 300 元新高價，超車高端疫苗 (6547-TW)，針對聯亞藥股價是否異常，金管會證期局表示，會依照櫃買中心查核制度查核。

聯亞藥預計月底前解盲，受惠於新冠肺炎二期臨床試驗即將解盲因素加持，昨日掛牌首日就擠進百元俱樂部，漲幅達 633%，爆出上萬張成交量，今日漲勢不止，股價最高衝上 300 元，超越高端疫苗的收盤價 276.5 元。

聯亞藥股價勁揚，資深媒體人趙少康在臉書發文質疑聯亞上櫃前的消息面炒作痕跡太明顯，在上興櫃前一天傳出巴拉圭將採購 100 萬劑聯亞疫苗，媒體大篇幅報導後，聯亞不在前天消息傳出的第一時間立刻澄清 ，等到昨天股價飆漲一波才發布重訊，呼籲檢調及金管會調查聯亞有無放任不實資訊影響股市。

證期局表示，股市已建立監視制度，對有價證券執行監視查核，會依照櫃買中心查核制度查核聯亞藥，若發現有投資人散布流言、不實資料或不法炒作、彼此間共同討論或約定炒作特定個股，致價量異常的具體事證，即會依相關規定辦理，並移送檢調單位偵辦，以維護投資大眾權益及市場交易秩序。