傳最快下周新冠疫苗解盲 聯亞藥：依規定公告

市場傳，聯亞生技新冠疫苗二期試驗進入尾聲，明 (25) 日有望公布解盲時間、最快下周公布數據，對此，聯亞藥 (6562-TW) 代母公司聯亞生技回應，疫苗開發進度將依規定發布重大訊息或召開記者會說明。

依照聯亞新冠疫苗臨床試驗進度來看，5 月 15 日所有受試者施打完第二針後，陸續開始抽血樣，並於 6 月 8 日全數完成、啟動抗體測試、中和性抗體效價分析等免疫指標，規劃本月中旬完成資料收集，本月底前公布試驗數據後申請台灣緊急使用授權 (EUA)。

聯亞看好，由於一期試驗結果有超過標準，對於二期安全性、耐受性，受試者的免疫、抗體指標、中和性效價等數據都有信心，若下 (7) 月中旬順利取得 EUA、上市，即可供應數百萬劑疫苗、8 月底前可交貨政府採購的 500 萬劑。

聯亞強調，雖然與政府簽訂疫苗採購契約，但臨床試驗本來就有風險，若解盲失敗、無法通過緊急使用授權，除公司需承擔後果外，與政府的採購合約自然就失效。

聯亞生技集團具備一條龍式的疫苗研發生產，其中，聯亞生技進行疫苗研發與臨床試驗，子公司聯合生物製藥負責生產疫苗原料藥、聯亞藥則執行後段的針劑充填，最後銷售則由聯亞生技負責。