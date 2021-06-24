〈IPO市場概況〉疫苗助攻 上半年全球IPO件數、籌資金額翻倍增

安永聯合會計師事務所 24 日發布《2021 年上半年首次公開募股報告》，不同於台灣疫情干擾，隨著歐美疫苗開打、解封有望，上半年全球 IPO 共 1020 家，籌資總額 2106 億美元，較去年同期大幅增加 1.38 倍與 1.9 倍。

報告指出，中國 A 股上半年預計 247 家公司上市，合計共籌資人民幣 2,118 億元；香港預估有 45 家公司上市，籌資港幣 2108 億元。

安永表示，半年中國 A 股市場預計有 247 家公司首發上市，籌資總額人民幣 2118 億元，IPO 數量和籌資額較去年同期分別增長 109% 和 52%。

以企業規模來看，中小型企業 IPO 占比明顯升高，但平均籌資額下降至人民幣 8.58 億元，為近四年來同期 IPO 平均籌資額的最低水準。

回顧上半年，中國 A 股前十大 IPO 共籌資人民幣 589 億元，占上半年籌資總額的 28%，其中前 10 大中有 6 家企業透過註冊制發行 IPO，共籌資人民幣 271 億元，籌資額占十大的 46%。

從產業別來看，工業的 IPO 數量和籌資額均列第一，科技、傳媒和通信行業 IPO 數量和籌資額列第二，與去年相同，金融業 IPO 數量和籌資額持續在低位。

香港市場方面，預計上半年共 45 家企業 IPO，籌資額港幣 2108 億元，與去年同期相比，香港 IPO 數量減少 24%，但籌資額增加 127%，因受益於香港近年來 IPO 制度改革，港股籌資額創下十年新高。

安永表示，上半年港股有 8 成以上 IPO 的新股來自中國，籌資額占全部籌資額的 97.5%，與去年同期相比均有上升。

從籌資額來看，隨著中概股回歸，帶動科技、傳媒與通訊行業列籌資額首位，占總籌資額的 54%，而就 IPO 數量而言，生物科技與健康表現出色，IPO 數量躍居首位。金融科技行業籌資額列第四。

展望下半年，中國 IPO 活動將受到多方面因素影響，包括疫苗接種加速推廣， 全球經濟復甦進度優於預期，但疫情在部分國家的失控可能加重投資者對新興市場的擔憂。

另外，從中國內部情況來看，經濟成長基本上已回復常態，十四五規劃政策利多有助相關行業的 IPO 活動，以註冊制為龍頭的改革將進一步落實，上市企業品質提高將改善 A 股生態。