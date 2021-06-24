〈IPO市場概況〉疫情攪局 台股上半年僅14家企業掛牌 籌資139億元

台股一路攻上萬七高點，但在疫情影響下影響企業 IPO 掛牌意願，根據安永聯合會計師事務所 24 日發布《2021 年上半年首次公開募股報告》，今年上半年共有 14 家上市櫃公司 IPO，募資金額約新台幣 139 億元，企業掛牌意願略有減緩跡象。

根據統計，台股今年 IPO 的企業中，上市有 6 家，較去年同期多 2 家、籌資金額約 90.56 億元，較去年增加 75.14 億元；上櫃公司則有 8 家，也比去年同期增加 2 家、籌資金額約 48.34 億元，比去年同期增加 18.79 億元。

以產業別來說，生醫產業有 5 家新掛牌居冠，但籌資金額以科技業較多，合計籌資金額共 79.67 億元，

進一步看上半年籌資額前五大企業，主要以上市科技業為主，其中僅 AES-KY(6781-TW) 籌資額 47.82 億元遙遙領先其他企業，臺慶科 (3357-TW) 則以籌資金額 18.42 億元居次，傳產業志強 - KY(6768-TW) 籌資金額約 14.48 億元；另外，91APP-KY(6741-TW) 與穎崴 (6515-TW) 籌資金額分別為 12.77 億元、11.02 億元。

此外，上半年共有 28 家企業興櫃登錄，且大多以科技業為主，顯示台灣持續朝向多層次資本市場發展。

安永聯合會計師事務所審計服務部營運長涂嘉玲表示，雖然上半年受到疫情影響導致申請 IPO 速度延緩，但是後疫情時代放眼全球經濟發展前景樂觀、全球央行仍維持低利政策等因素皆有助全球經濟動能持續增強，台股可望在上市櫃公司獲利成長、資金行情持續推升股市動能，期待下半年疫情穩定後有更多企業提出 IPO 申請。

展望台股下半年，安永表示，科技、生技醫療產業可望受惠於防疫需求帶動成長，而歐美經濟解封、推動基礎建設，也可望帶動鋼材需求轉強，因此也看好工業 IPO。

整體而言，預期未來疫情穩定後，可觀察 IPO 市場重點包括：政府鼓勵新創事業申請登板，預計將帶動半導體、資通訊、AIoT 等數位產業之創新企業進入資本市場。

另外，疫情創造新形態公司 IPO，民生消費類股受惠於疫情，大型集團推動子公司掛牌等因素都有助 IPO 市場更趨成熟。