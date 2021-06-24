超豐Q2營運可望再創高 產能滿載至Q3樂看Q4

封測廠超豐 (2441-TW) 雖受移工群聚染疫風暴影響，但在稼動率維持高檔，及漲價效益發酵下，第二季營收、獲利仍可望再創新高，且產能已滿載至第三季，對第四季訂單同樣樂觀看待。

超豐 6 月初捲入入苗栗電子廠移工群聚染疫風暴，歷時 3 天對全體員工進行普篩，期間暫停部分生產及部分員工須居家隔離，估將使 6 月產量減少約 10％，待疫情控制後以增產及提高生產效率方式彌補。

超豐表示，先前針對全體員工進行普篩後，沒有新增案例，維持原有的 21 個確診，員工信心也已逐漸恢復，還有客戶替公司加油打氣，送上酒精、養身補品等。

受疫情帶動的防疫、遠距及家庭娛樂需求大幅成長，推升醫療器材、筆電、面板、遊戲機等相關產品持續增加，加上車用電子需求回溫，超豐各類應用訂單暢旺，現有產能全線滿載，且需求遠大於產能。

目前超豐產能已滿到第三季，對第四季訂單也樂觀看待；且第一季底已開始陸續通知客戶漲價，漲幅至少 10%，部分訂單漲幅甚至達 20-30%，漲價效益已於第二季開始發酵。

超豐 4、5 月累計營收達 32.24 億元，即使 6 月營收稍微下滑，法人看好，第二季營收仍將超越第一季，再創新高，在稼動率維持高檔，漲價效益發酵下，第二季單季獲利也將持續向上。