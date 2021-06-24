【倫元投顧 】沖客天堂

◆盤勢分析

美股在高檔震盪，主要是消化市場升息利空，不過科技類 NASDAQ 指數卻創下新高，何故？這是成長股出頭的原因，因為當升息行為開始進行，企業的獲利會被壓縮，因此只有獲利成長的公司才能打敗通膨；雖然目前並沒有實質升息，但市場反應的是 “未來”，亦即，下半年的美股偏向「成長為王」的結構。

回到台股，航運股只休息一天、電子股只榮耀一天，今天航運龍頭 2615 萬海再度強攻，吸引短線資金再度湧進，航運、鋼鐵是今天人氣焦點，雖然傳產大吸金導致電子比重跌落 4 成，但電子股已不像之前資金移出後就重挫，顯示電子短線賣壓已經減輕，有利於電子類股進入籌碼沉澱階段。

如果 “成長” 是下半年的主軸，則業績成長的電子股就不可能置身事外，只不過因為大主力還逗留在貨櫃航運族中，目前也沒有撤退跡象，以致股價一拉回、短線客搶進意願就大增，正因為波動大，成為當沖客天堂，只要市場人氣不退，大主力就能夠一直上下其手，所以電子股的投機力就無法轉強。

楊天迪 分析師

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