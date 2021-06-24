【永豐期貨】運電子再易位 台股小漲站上17400

期貨走勢

台指期週四上漲 71 點至 17338 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 69.96 點，電子期逆價差擴至 - 4.66 點，金融期逆價差擴至 - 6.51 點。現貨部分，三大法人買超 71.01 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 161 口至 - 12136 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少 970 口至 - 31494 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 2495 口至 - 12899 口。

週三美國股市漲跌互見，在多名官員釋出鷹派談話下，雖然道瓊與 S&P 指數略有拉回，但 Nasdaq 小幅回調後仍以小漲作收，激勵台指期早盤以上漲開出。然而隨著台股現貨開盤後，台積電、聯發科紛紛從開盤相對高點逐漸向下收斂漲幅並由紅翻黑，資金則再度流回昨天大幅回檔的航運股，航運三雄中萬海、長榮相繼亮燈漲停，而陽明則終場收漲 6.81%，在今天電子拉回，但鋼鐵、航運等傳產股出現攻擊的情況下，加權指數終場小漲 0.41% 收在 17407.96 點。技術面來看，台股近日回測月線後出現反彈上攻，多方再度稍占上風。不過未來若要看到指數繼續向前高挑戰，產業結構中仍須電子股回神拉抬。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17500 點，賣權未平倉最大量集中在 16000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.19 升至 1.4。期交所 VIX 指數則下降 1.17 點至 18.14 點，整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)

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