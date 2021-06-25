文．洪寶山

一場百年大疫，攪亂了世人的生活，更打亂了地緣政治的舊平衡，多數台灣人支持「維持現況不變」，也不得不變。疫情初期因為對 COVID-19 新冠病毒的認識嚴重不足，快速的傳染力與致死率讓人們恐慌。

令人難以置信的Ｖ型經濟復甦

在武漢爆發疫情時，中國斷然實施封城鎖國，經濟活動「瞬停」讓北京藍在霧霾嚴重的冬天重現，對未知的恐慌擴散到全球企業，整整一個季度，企業不敢正常下訂單，寄望病毒能被封鎖不擴散，靠著一至二個月的安全庫存撐過疫情。

結果後來的歐美疫情大爆發，失業人口遽增，單季 GDP 負值，逼著各國政府用最快速度祭出刺激經濟復甦的紓困方案，就好比突然休克的病人用 AED+CPR 急救激活，被隔離悶壞的人們以報復性消費，慰藉驚魂未定的心靈，結果令人不敢相信的Ｖ型經濟復甦竟發生了。

晶片缺貨潮從汽車擴延到筆電

再經過一個季度半信半疑的觀望，最終全球產業界嚴重低估了疫情後消費者需求復甦力道，尤其以汽車業最具代表性，於是晶片缺貨潮就從汽車的 MCU，擴延到筆電的 DDI，晶片交期進一步拉長，五月份晶片交期為十八周，較四月份延長一周時間，為二○一七年開始進行數據彙整來史上最長。

疫情、晶圓代工產能滿載、美中地緣政治角力下的供應鏈脫鉤與重組等因素互相交錯，波士頓顧問集團 (Boston Consulting Group, BCG) 的小柴優一指出，「整體晶片呈現供不應求、緊繃情況將持續一至二年」。

缺芯潮難解，對美歐日中等汽車大國來說，汽車晶片成了汽車業發展的掣肘點，相比於傳統燃油車單車晶片用量約七百顆，智慧電動車單車用晶片數量則至少達一千一百顆。

而始於去年六月，爆發於去年年底的全球性晶片短缺，至今已滿一年且持續中，全球主要晶片供應商英飛淩、瑞薩、德儀受地震、火災、雪災等影響，疊加消費電子晶片需求增長迅速，嚴重影響了汽車晶片的需求。全球汽車因缺晶片累計停產數量已達二九九萬輛，最終可能會造成全球汽車停產達四○九萬輛，因缺乏晶圓代工產能將導致今年全球汽車業損失達到一千一百億美元。

強國拉攏台積電台灣意外爆紅

全球局勢驟變意外地把台灣推上風口浪尖，台積電成為美歐日中都爭相拉攏的兵家必爭之地。台積電未來三年投資千億美元的擴產，因應地緣政治與分散風險的考量，台積電這波投資擴產，將走向全球布局，例如美國亞利桑那州建廠中的五奈米亞利桑那州廠，即台積晶圓 21 廠，預計二○二四年開始量產；南京廠也展開建置二十八奈米的成熟製程產能，月產能四萬片，預計二○二二年下半年開始量產。

在日本方面，台積電繼今年在日本茨城建立研發中心之後，可望在日本熊本投資建十二吋晶圓廠，就近服務影像感測器 (CIS) 大廠索尼，還有車用微控制器等其他客戶需求。

因此當上周冒出台積電也要捐五百萬劑 BNT 疫苗給政府的消息後，市場已經開始揣測台積電將祭出「晶片換疫苗」的策略，先前歐盟積極向台積電招手前往設廠，地點可能就在德國東部，如今台積電出手買疫苗更增添到德國設廠的可能性。

台積電為台灣爭取了十年和平

可以預期台積電這波投資潮可為台灣爭取十年的和平，說得更直白點，就是類似春秋戰國時代，諸王送質子到敵國求和平，換成現代的講法就是繳保護費的概念。

但就長遠來說，台積電這波投資，美歐日中等國透過這次設廠，間接的讓台積電培養人才，提升技術。而美國的 EDA、荷蘭的 EUV 光刻機、日本的關鍵材料如光阻液等都是台灣半導體離不開的關鍵設備材料，當別人吸收台積電的優點的同時，台灣也要有憂患意識，更進一步提升技術，否則美國也想重新拿回半導體的發球權，中國更是想藉著第三代化合物半導體彎道超車。

日前中國七大汽車業者聯合建言，車規級半導體投資金額太大，單一企業難以獨力完成，台積電的產量無法滿足全球所有需求，平添供應瓶頸的混亂，提議北京政府牽頭，建立國家級的晶片企業聯盟，上升到國家戰略，保障供應鏈的穩定與安全。

有鑑於半導體在智慧手機、汽車等生產的關鍵角色，半導體的穩定供應對經濟安全至關重要，如果被美歐日中任何一國破了台灣的半導體優勢，那麼會增加中國武統的氣焰，對台灣不是一件好事。

來源：《理財周刊》1087 期

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