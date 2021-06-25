融資─疫情世代的多頭新勢力

文．洪寶山

台灣三級警戒不宜解封，直到疫苗覆蓋率達七成以上！為什麼呢？因為正逐漸成為全球新一波傳染主流的 COVID-19 Delta 病毒，威力實在強大，就連專制的中國也無法在一個月內阻斷傳染源，更何況台灣連普篩的能量都不夠，強化版第三級警戒就連 COVID-19 Alpha 病毒都難以阻斷，不敢想像一旦 COVID-19 Delta 病毒入侵台灣，在維持經濟活動的前提下，台灣的死亡人數會飆高到什麼程度。

來看看 Delta 病毒在中國的傳染路徑，五月二十一日深圳鹽田港工人首現 COVID-19 Delta 病毒，中國在第一時間果斷地針對廣州幾個疫情較嚴峻的區域實施封鎖，結果截至六月二十一日為止，仍有個位數的本土確診案例，然後六月二十二日傳出東莞有 COVID-19 Delta 本土確診案例，而且證實與廣州的傳染源不同。

從地理位置來看，先是最南邊的深圳確診，然後北邊佛山也出現案例，之後再北上廣州，現在再南下東莞，從廣州到深圳約一三二公里，深圳到佛山約一三九公里，廣州到東莞約七十二公里，這對於台灣來說，差不多就是台北到台中的範圍。

借鏡中國大量的普篩 (兩周一千六百萬人次篩檢)，以及嚴格的區域封鎖 COVID-19 Delta 病毒的防疫經驗，再加上英國近期感染 COVID-19 Delta 病毒而過世者，有三成已經接種兩劑的現況，可以大膽的斷言，一旦 COVID-19 Delta 病毒入侵台灣，今年 GDP 想要保五的難度就很高了。

新生活運動─外送、WFH、無現金交易

為了減少感染的機會，台北市長柯文哲提倡的「無現金交易」是有必要的，也就是電子支付，現在就連上傳統市場也要刷實聯制的二維碼 (雖然可以手填，但有個資外洩疑慮)，那麼直接轉換成刷二維碼的電子支付也很方便，而且有必要，根據先前本土確診的足跡大多跟賣場與傳統市場有關，而且這個冬天還沒度過之前，難保疫情不會多次捲土重來。

所以繼「要習慣與病毒共存」之後，疫情改變了世界，更改變了生活習慣與型態─「外送、無現金交易、遠距辦公教學」是疫情下的求生技巧，可以選擇拒絕進化，但物競天擇，最後留下來的，一定是適應力強的。對應到台股，電商的富邦媒創 1675 元新高，東森六月份漲 117%，創 38 元新高，就是疫情改變了未來的生活模式的最佳證明。

公司派偏多 單月翻倍秀

東森轉型電商多年，但裝卸及倉儲仍占營收比 28.3%，一九九五年掛牌，在千禧年那波網路淘金夢的狂潮，思科是當年的網路總龍頭，從一九九九年八月 56.16 美元漲到 146.75 美元，漲幅 1.61 倍，東森藉著電視頻寬的基建鋪設，搭上網路頻寬概念的炒作題材，從 5.5 元低點漲到 43.9 元，累積 6.98 倍漲幅，能夠漲那麼多，脫離不了軋空。

想當年東森王家在股市裡也是喊水會結凍的一方霸主，雖然低調沉潛、韜光養晦多年，但行家一出手，便知有沒有，雖然今年東森的除息行情已過，但從六月四日的 17.45 元起漲，截至六月二十一日為止，吸引 10588 張融券放空，估計融券平均浮虧 41.5%，由於七月七日舉辦股東會，預期在這波航運熱的背景，公司派心態偏多，儘管短短十一個交易日股價翻了一倍之多，但碰巧遇上分盤交易處置、冷卻單日成交量，反而籌碼相對穩定，說不定有挑戰歷史新高的可能。

散裝輪補漲氣勢強

散裝輪這波補漲氣勢夠強，不得不歸功於東森的單月翻倍秀，也因此給了正德與四維航七天七根漲停板的炒作機會，在輕便型為主的小散裝輪公司都能大漲特漲，那麼船隻數量高達一百八十艘以上的慧洋 - KY 當然按捺不住跳出來開法說會。

簡單說，就是貨櫃輪的「缺櫃、缺船」問題，其實可以變通的採用部分特殊船型的散裝輪 (如載原木用的方艙輪) 來充當貨櫃輪使用，因為船艙空間方形，且不需要額外卸載貨櫃，反而有利節省成本，加上一般散裝輪的噸位比貨櫃輪輕，在當前歐美碼頭「缺工」的作業環境，趁著高運費爭取小量多趟的船隻高周轉率，有利於營收的增長。

於是六月十七日慧洋 - KY 開完法說會後，六月十八日至二十二日股價從 75 元快速拉升到 99.7 元，手法乾淨俐落，重點是法人買的不多，反而六月十八日跳空大漲的融資暴增 13882 張 (至少 10.8 億元)，而且六月二十一日繼續增加 5040 張 (至少 4.5 億元)，估計這兩天融資砸下 15.3 億元，金額不小，而且是賺錢的融資。

更妙的是在六月二十二日挑戰百元整數關卡前，逢高減碼 6946 張，等於是把六月二十一日追高的 5040 張先落袋為安，標準的隔日沖手法，留著六月十八日的 78.-82.5 元的低成本拚波段機會。

基於今年慧洋 - KY 有六十張長約面臨換約，影響營收約 12.5%，樂觀的估計今年 EPS 可能達十元，如果比照貨櫃輪的萬海今年 EPS 預估至少三十元，漲到 273 元且本土法人第三度調高目標價到三字頭 (以明年的獲利預估)，本益比約十倍來看，百元整數關卡前震盪屬合理走勢，基於散裝輪的營收波動性比貨櫃輪來得大，投機性較強，在人氣熱絡的投資氣氛時，本益比超過貨櫃輪是常有的事，因此不排除籌碼沉澱後，可望站穩百元繼續挑戰新高。

技術指標過熱 航運股短線降溫

六月二十二日盤後傳來航運股降溫的利空，陽明大股東台航申讓一．三二萬張，另外台船的法人代表謝國榮也申讓台船二百張持股，要辦現增三千六百萬股的正德董事正展投資則公布轉讓正德持股六二○萬股 (六千二百張)，由於台航跟陽明皆屬泛國營事業，可視為政策降溫的訊號。因此航運類股在上漲二十五個交易日後，技術指標過熱到不行，適度的休息可舒緩對均線正乖離稍大的技術面瑕疵，多空強弱觀察點落在十日均線的 265 點附近，這個位置正好與五月十七日航運股起漲低點以來的上升趨勢線重疊，拉回能不能買，就看這位置的支撐強度而定。

近期融資大進大出 犀利手法賺快錢

就在六月二十二日航運波段見轉折訊號的當天，融資暴增在鋼鐵，盤後資料顯示燁輝增加 10563 張、中鴻 + 5918 張、中鋼 + 5621 張、大成鋼 + 5254 張、新光鋼 + 4855 張、官田鋼 + 3594 張、彰源 + 3449 張，對照六月二十三日早盤鋼鐵類股漲 3.2%，上述個股開高後走低，又是典型的隔日沖手法。

比對了近期融資的大進大出，而且是賺快錢的犀利手法，可以研判過去被視為散戶動向的融資工具，已經正式成為市場大戶的當沖或隔日沖工具，甚至進一步達到誘空、軋空的目的，這是從去年美股新手投資人標榜「一生只能活一次」的魄力，在低價股與空頭對作、股海淘金，這批新手小白藉著互聯網的社群，善用衍生性金融商品的高槓桿特性，利用保證金的回補與強制平倉制度，撬動看錯方向的法人機構，上演一幕幕的螞蟻搬大象。

六月二十二日金管會公布今年截至五月底，台股當沖開戶數達約 309.5 萬戶，較二○二○年增加九十餘萬戶，且當沖開戶數已占證券總開戶數的 14.54%，比率創下新高，融資已經來無影、去無蹤的成為另一股多頭不容忽視的勢力。

來源：《理財周刊》1087 期

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