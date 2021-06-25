資拓宏宇攜光寶科推高CP值企業專網

文 / 理財周刊

自去年 5G 正式開台以來，智慧工廠、智慧交通及智慧醫療等相關發展與應用越發受到矚目；然而，要做到上述這些智慧應用的目標，僅靠一般 5G 建設仍無法完全實現，重要的關鍵在於「5G 企業專網」的建置。擁有整合各家網通設備案例的資通訊系統整合公司 - 資拓宏宇，宣布與擁有 5G 底層軟體到基地台設備的光寶科技合作，共同為企業及政府部門建構高 CP 值的 5G 企業專網環境。

國際市場調研機構 IDC 研究報告指出，預估 2025 年台灣將有五成的企業採用「5G 企業專網」，其中以半導體產業及相關高科技領域佔多數。資拓宏宇資通應用事業部曾慶龍副總表示，「5G 企業專網」就是透過獨立的網路運作，讓企業不受到公共網路壅塞影響，有效避免數據塞車因而得以大幅度降低傳輸造成的延遲問題。值此企業面臨數位轉型考驗時刻，5G 網路的穩定性及企業內通訊設備的高覆蓋率更是關鍵。此外，企業使用企業專網能做到與公共網路實體完全隔離，將大大提高資安防護效果，減少公司機密被竊取的風險。

曾慶龍指出，目前「5G 企業專網」因初期建置成本較高且需投入電信專網維護，因此企業多處於觀望階段。針對此議題，資拓宏宇正協助母公司中華電信整合集團的技術研發，開發 5G 專網新技術；同時積極與夥伴合作，整合 5G 與 ICT（資訊及通訊技術）共融平台，期能快速滿足各行各業對於 5G 專網的業務需求並降低建置成本。

資拓宏宇積極協助政府與企業，透過建構與整合 5G 企業專網的模式，投入在「台北市信義路自駕公車」、「高雄生產通訊設備的工廠智慧化」以及「新竹 IC 設計公司的製程智慧化」等專案。以規劃中的台北市信義路自駕公車第二期計畫為例，資拓宏宇將採用中華電信的邊際運算 (Multi-accessEdge Computing, MEC) 開發多元系統，搭配智慧燈桿及網路攝影機，在路口就可以收集數據並立即傳送到雲端進行運算，提供給無人駕駛的自駕公車精準、安全的指令。

資拓宏宇和光寶科技，除了共同推動「5G 企業專網」建置，兩家公司也計畫透過此合作計畫為啟始，共同打造更多高品質、高 CP 值的數位場域，未來更計畫攜手進軍海外市場，將優質的 MIT 數位產品推向全球。

來源：《理財周刊》1087 期

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