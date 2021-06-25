壽險業響應紓困！五大類弱勢保戶7月起可享保單借款優惠

因應新冠肺炎疫情對民生經濟的衝擊，壽險業響應政府紓困措施不落人後，全體 22 家壽險公司決定自今 (2021) 年 7 月 1 日起，參照勞工保險紓困貸款做法，開辦經濟弱勢保戶保單借款利率優惠方案，只要符合五大條件之一的要保人，就可向所投保的壽險公司提出保單借款優惠利率的申請。

壽險公會表示，五大條件分別為：一、身心障礙者。二、低收入戶或中低收入戶。三、屬於特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭的成員。四、符合政府個人紓困補助條件者。五、受新冠肺炎疫情影響以致經濟困難者。

其中針對第五類，還分成兩種適用情形，壽險公會說明如下：

(一) 有雇主類型：客戶表達自己因失業、無薪假、非自願離職、雇主實施減班休息、協商減薪、雇主營收衰退而減少獎金等實質收入減少導致經濟困難者。

(二) 無雇主類型：客戶表達自己無雇主（包括但不限於攤商、自營商、自由工作者等），但因營業收入下降或暫停營業導致經濟困難者。

壽險公會表示，申請保單貸款紓困方案的適用利率為年利率 1.28%，優惠利率期間為 3 年，期滿後如仍要續借，則回歸該保單原借款利率計息；可適用此方案的險種由各保險公司自行訂定，原則上必須是有保單價值準備金的保單才可以辦理；申請人於每家投保的壽險公司申請額度累計最高以新台幣 10 萬元為限，申辦期間自 7 月 1 日開辦日起至 9 月底止。

另要提醒注意的是，保險單借款是依據保險法規定由保險公司在保單價值準備金範圍內提供要保人以保險單為質進行借款，可借的額度和保單價值準備金的多寡有關，雖然此專案有每一申請人每一公司累計最高 10 萬元的額度，但如果保單價值準備金的金額未達 10 萬元，仍然只能在申辦當時保單價值準備金額度範圍內借款。

另外，有一些沒有保單價值準備金的商品 (如傷害險、旅行平安險、住院醫療險… 等) 是無法辦理保險單借款的，可以辦理保險單借款的契約都會契約條款中明文約定，民眾可以多加留意。