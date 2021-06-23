三商壽聚焦兩大策略 轉型以投資型保單為主力

三商美邦人壽 (2867-TW) 今 (23) 日表示，自 2017 年開始全面轉型主推投資型保險，並透過商品開發、教育訓練雙管齊下聚焦兩大發展策略，使得投資型保單銷售比重及保費比重逐年提升。

根據國發會的推估，2025 年台灣就會進入超高齡社會，在目前低利率環境下，國人為滿足退休準備需求，除了提早準備，更需有效的規劃，而投資型商品擁有保險及投資兩種功能，近年更主推訴求穩健配置與月撥回功能的類全委保單，解決客戶在規劃退休準備及退休金流的投資痛點，這也是近年來投資型商品受到客戶青睞的原因。

三商壽自 2017 年開始全面轉型主推投資型保險，主要是因應低利率環境及法令規範，領先業界早一步調整商品策略，從傳統固定利率的商品轉型為銷售投資型商品，除了更符合客戶需求之外，也有助於穩健公司的財務結構，讓客戶更安心。

三商壽表示，以投資型商品新契約保費收入佔比來看，從剛開始轉型的 2017 年為 43.9%，至 2018 年已提升到超過 6 成，到今年第一季占比更是衝高至 88.1%。

而以保費收入金額來看，三商壽 2020 年投資型新契約保費收入 191 億元，投資型商品總保費收入 262 億元，其中，分期繳投資型商品新契約保費較 2019 年成長逾 30.2%，顯示該公司投資型商品轉型已達成效，銷售比重及保費比重逐年提升。

聚焦策略一：提供完整的商品線及精選優質的投資平台

三商美邦的投資型商品主要分為三類，一為分期繳壽險：小額資金就有高額壽險保障，為年輕族群第一選擇。

二為躉繳或彈性繳壽險：投資門檻較高，適合有保障及資產傳承需求的客群。

三為變額年金：年金累積期間參與投資，著重帳戶價值的累積及分配，年老後可以選擇領取分期給付年金來規避長壽風險，適合各類客群，並且同時提供新台幣與外幣收付保單。

在保戶所關心的投資標的部分，三商壽則提供類全委帳戶、基金以及 ETF，以投資平台方式供保戶選擇及運用。

聚焦策略二：扎實商品銷售訓練，投資型商品測驗合格率為業界最高

三商美邦人壽重視業務員通路，更願意投入資源提升業務員的商品專業，內部除了推行儲備業務主任專案，也推出如理財講座等投資型商品相關課程，並且於通訊處晨會中安排固定時段提供基金公司說明基金趨勢，於結束後上架數位學院，供業務人員反覆學習，以深化業務人員對於投資型商品的信心與銷售能力。

長期運作之下，三商美邦人壽 2020 年業務員投資型商品測驗合格率高達 79.3%，高於業界合格率兩倍之多。

三商壽表示，該公司未來也將持續增加分期繳商品銷售以及開發更多的附約商品，以強化保戶的保障訴求。