現在起 請把退休交給太空

台灣人對於退休是焦慮的，以 15 年一個週期來看：1975 年二戰後第一波退休用十大建設完成規劃；1990 仰賴第二波是台灣經濟高速成長；2015 碰到科技快速增長；2040 年，我們的退休金，要放在哪？創富礦工把劍指向太空。

創富礦工認為，退休理財議題一直是國內金融機構主打的規劃題材，從各種債券、配息基金一直到低波動股票，創富礦工指出『用現在的投資工具規劃 20 年後的退休生涯，無異是癡人說夢。現在的全球大品牌，2040 年時能否存活都不知道。「你覺得父母輩會在 80 年代購買台積電緊握 30 年做退休基金？別開玩笑了吧…。」創富礦工馬博泰打上一個大問號。「別再自欺欺人了，傳統股票無法讓你退休。」反之他提出「應該要把未來的穩定類股拉到現在存股。」

未來式投資配置：突破現有框架，洞悉未來商機

簡而言之，就是超前部署，以現在扛起台灣經濟主流的千禧世代（1981-1996 年出生），如果以 60 歲作為分界線，退休年齡大致落在 2040 年後 15 年之間。未來 15 年什麼產業增長最快？『行動裝置產業約略 2025 進入成熟期；電子自駕車、人工智慧差不多在 2035 年；最實際的產業，就是現在的太空類股。洛克達因 (AJRD-US)、維珍銀河 (SPCE-US)、Maxar(MAXR-US) 上述三家公司已在太空產業有所斬獲，目前剛開始獲利。

創富礦工清楚解釋，這不是癡人說夢譁眾取寵，而是正在發生的事實「專門分析太空經濟的重量級大行摩根士丹利 (MS-US) 就極為看好維珍銀河，給予買進評等」。

當全球前兩大首富，SpaceX 創辦人馬斯克與 Amazon 創辦人貝佐斯，都將宇宙納入未來商業版圖必爭之地時，退休商機已經不言而喻。這場巔峰之戰，在地球的我們也可能受惠。例如 SpaceX 旗下衛星連網服務「星鏈」（Starlink），就在今年初正式宣布開放申請服務，使用者可透過預付 99 美元預定全套價值 499 美元的衛星網路天線與路由器組，就能獲得星鏈連網服務，台灣地區最快在 2025 年開始普及就能開通服務。創造現金流，

如果是馬斯克代表 SpaceX、藍色起源背後金主就是貝佐斯，兩人性情各異，但對於太空探索都有無盡的狂熱，這樣的科技狂人對於改變未來的夢想無人能出其右——不過，這不代表投資者就得提早投入。像是 SpaceX 的星鏈計畫雖然充滿商機，甚至可能在數年內 IPO 尋求，屆時無疑將成為市場追捧焦點。但是「星鏈」商業模式還無法創造穩定現金流，馬斯克也坦言在 2022 年 SpaceX 就會面臨現金流的挑戰，但可以克服。

投資太空商機？創富礦工：不要只看現有標的

如果投資人現在就想著手，美股近 10 年也陸續出現相關ＥＴＦ（見下表）。例如由新股神，方舟投資執行長及投資長凱薩琳伍德領軍的 ARKX 就在今年登場。最大持股是全球定位系統大廠天寶導航 (Trimble-US)，比例達 9.17%。傳統型 ITA 則是瞄準防務公司，屬於未來傳產概念股雷神 (RTN-US) 與波音公司 (BA-US)，投資比重都接近 20%。

以新股神伍德的 ARKX 為例，雖然不乏傳統電子商務，如 Amazon(AMZN-US) 、洛克希德馬丁 (LMT-US) 與 L3Harris(LHX-US)（美國前六大防務公司），但第二大持股卻是自家的 3D 列印 ETF(PRNT-US) 。原因就在於近年 3D 列印技術在太空環境的應用已經日漸成熟，3D 列印的工業技術將大幅降低火箭成本，屬於太空探測零組件概念股。

創富礦工認為「2040 年以後的退休規劃，一定要突破框架，不能安於固定的資產配置，需時時檢視新鮮度」才能打造出經得起趨勢考驗的退休資產組合。

資料日期：截至 6/17 資料來源：各公司官網; ETF Database

►現職：

證券公司理財專員

►經歷：

日商投信 理財協理

外商銀行 分析師、投資顧問

►學歷:

紐約市立大學財金科學碩士、台大經濟系畢業

熱衷分析未來產業飆升趨勢，研究經歷超過 15 年。

喜愛南台灣陽光決定當個南漂族，透過現代科技服務遍及全台，長期協助客戶投資建議破千人。

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