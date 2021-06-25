微軟Win 11年底上線 筆電迎換機新動能

微軟 (MSFT-US) 24 日推出新一代作業系統 Windows 11，是近六年來最大一次作業系統更新，微軟表示，新一代作業系統將從 2021 年底始推送，符合升級條件的 Windows 10 裝置將可免費升級，將為個人電腦市場增添換機活水，有利筆電品牌廠、代工廠。

微軟 Windows 11 推出全新設計介面，使用者多工處理更直觀，並優化 Microsoft Store，提升整體工作、學習、娛樂體驗，微軟預計從年底開始協助 Windows 10 裝置免費升級，並與零售夥伴確保自即日起購買的裝置皆已準備好升級至 Windows 11。

隨著微軟作業系統大改版，市場認為，將帶動個人電腦市場迎來新一波換機潮，其中，企業商業用戶往往因既有作業系統不支援更新，將採購新設備，屆時將有利筆電品牌廠，包含惠普 (HP-US)、戴爾 (DELL-US)、聯想、宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW) 等。

除品牌廠外，全球個人電腦主力代工廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 筆電出貨也可望維持高檔，英業達 (2356-TW)、緯創 (3231-TW)、和碩 (4938-TW) 同步受惠。

值得注意的是，微軟 Windows 11 首次開放可透過 Microsoft Store 下載安裝 Android 應用程式，採用英特爾 (INTC-US) Bridge Technology 技術，英特爾表示，將持續與微軟合作提升運算能力，也預期將有超過 75% Windows 裝置持續搭載英特爾處利器。