微軟Windows 11正式亮相！一文焦點全紀錄

剛邁入 2 兆美元市值俱樂部的微軟週四 (24 日) 推出新一代作業系統 Windows 11，迎來近六年的作業系統重大更新。

此消息激勵微軟 (MSFT-US) 收紅 0.53% 至每股 266.69 美元，市值來到 2.01 兆美元。

微軟週四收紅，市值穩坐 2 兆美元。 (圖片：鉅亨)

Windows 10 自 2015 年 7 月 29 日上市後，迄今全球超過 13 億台使用 Windows 10，為全球最為普及的個人電腦 (PC) 作業系統。

微軟執行長 Satya Nadella 週四表示，今天 Windows 11 的推出標誌著 Windows 歷史上的一個重要里程碑，這是新一代的開始。

微軟執行長 Satya Nadella (圖片：AFP)

Windows 佔微軟營收 10% 以上，即使該公司通過銷售雲服務實現增長，新冠疫情期間，受惠於宅經濟效應，許多人透過 Windows 10 線上學習、遠距辦公和遊戲，讓 Windows 替微軟帶來更多的收入。

以下是 Windows 11 線上發布會的亮點全紀錄：

焦點一：[開始] 功能表「居中」

相較於 Windows 10，Windows 11 的介面有全新的變化，[開始] 功能表由左變為置中，視窗邊角變為圓角，大量使用半透明、陰影的設計語言，主要是考量到觸控使用者的便捷性。

開始功能表居中 (圖片：微軟)

Windows 圖標簡化為正方形，帶有四個相同大小的窗格。

焦點二：性能提升、消除多螢幕使用者痛點

微軟產品總監 Panos Panay 提到，新介面設計的總體理念，是讓用戶感受到一種難以置信的平靜感，而且無論是更新速度快 40%，啟動、瀏覽速度也較舊版 Windows 感受更快。

Windows 11 透過視窗佈局 (Snap Layouts)、視窗群組 (Snap Groups) 和新的桌面 (Desktops) 等全新設計，使用者可輕鬆地進行直覺化的多工作業，同一時間處理多項任務。

視窗佈局功能允許用戶能選擇把畫面分割成兩格、三格或者四格，固定想要的視窗位置。視窗群組能記憶使用者先前用過哪些應用程式。

使用者能客製化桌面使用空間 (圖片：微軟)

桌面設計讓使用者能客製化桌面使用空間，在工作、遊戲娛樂和學校學習之間隨意切換，就像在 Mac 上一樣。

焦點三：新軟體、應用程式和 Microsoft Store

微軟正在將其 Teams 生產力應用程式直接整合到 Windows 開始畫面下方，這讓 Teams 成為微軟的 Facetime。

Teams 成為微軟的 Facetime (圖片：微軟)

透過 Microsoft Edge 提供各種小工具，對包含新聞、天氣和其他功能的重新組合，其中 Widgets 小工具使用人工智慧 (AI) 提供個人化內容，從左向右滑動即可顯示在整個畫面，對於新聞和內容創作者還可以直接付費「抖內」。

Microsoft Edge 提供各種小工具 (圖片：微軟)

用戶能在新版 Microsoft Store 輕鬆地尋找所需第三方應用程式和喜愛的節目。

焦點四：驚喜！Windows 首次支援 Android

Windows 11 作業環境將直接支援 Android 應用程式，這是微軟首次將 Android 整合到 Windows 中，使用者能透過 Amazon 的 Appstore 下載執行，開放程度前所未見。

Windows 首次支援 Android (圖片：微軟)

焦點五：酸蘋果！微軟不抽開發者佣金

微軟希望創建一個更加開放的生態系統，幫助開發人員將更多的應用程式帶到新版 Microsoft Store，允許開發人員在其應用程式中使用自己的商業引擎。

微軟產品總監 Panos Panay 提到，Microsoft Store 開發者可享全部收入，他們不會像蘋果一樣抽開發者佣金，但開發人員仍可選擇使用微軟的商務系統，以 85 比 15 來分享收益。

焦點六：微軟為 Windows 帶來 Xbox 功能

微軟號稱 Windows 11 將遊戲功能帶到全新層次，提供迄今為止最好的 PC 遊戲體驗。Windows 11 透過 DirectX 12 Ultimate 和 Auto HDR 等功能，帶來沉浸式圖像、更加真實的視覺體驗

Windows 11 將遊戲功能帶到全新層次 (圖片：微軟)

微軟將訂閱遊戲服務 Xbox Game Pass for PC 和 Xbox Game Pass Ultimate 直接整合到 Windows 11，用戶能遊玩超過 100 款高品質遊戲。

用戶能遊玩超過 100 款高品質遊戲 (圖片：微軟)

焦點七：上市時間

週四微軟為 Windows 系統推出近六年來重大更新，Windows 11 預覽版本最快下週就透過 Windows Insider Program 計畫，讓搶先體驗 Windows 11 介面新特色。

Windows 11 今年聖誕節左右將正式上市 (圖片：微軟)

Windows 11 今年聖誕節左右將正式上市。屆時 Windows 10 用戶則可以獲得免費升級。

華爾街分析

CCS Insight 分析師 Geoff Blaber 不認為該版出現革命性的一步，他認為微軟為 Windows 點出了缺陷所在，但沒有帶來徹底的全新改變。

Forrester 首席分析師 JP Gownder 稱，這真的是一個功能豐富的 Windows 10 更新，而不是一個完整版本的發佈，微軟終極目標是確保 Windows 10 升級到 Windows 11 能有提供足夠大的改進，以抵消任何用戶抱怨。