Nike衝刺商機 年營收估破500億美元創高 儒鴻、遠東新受惠

運動品牌 Nike 上季轉虧為盈，公司預估 2022 年財會年度營收將突破 500 億美元新高，供應鏈儒鴻 (1476-TW)、遠東新 (1402-TW)，以及鞋材豐泰 (9910-TW) 等營運同步受惠。

Nike 公告 2021 會計年度第 4 季轉虧為盈，營收寫下 50 年來最佳成績，公司表示，受益經濟重啟、北美業績反彈，2022 財會年度營收可望首度突破 500 億美元。

儒鴻直言，從訂單角度來看，Nike 今年營運將成長雙位數，且至少一路成長到 2025 年，另一方面，在品牌客戶推動供應鏈整併的方向下，儒鴻的市佔率持續上升，帶動營運向上。

在客戶訂單需求強勁下，儒鴻今年營運將一路逐季走揚到第四季，全年獲利估 2 股本起跳，且公司透露，目前已經陸續在接洽明年首季訂單、安排產能。

遠東新則認為，第三季紡織事業整體來看平穩向上，且 Nike 除了銷售暢旺，也積極也大力推動環保、機能概念，遠東新搭上趨勢，目前環保紗已佔化纖產品比重達 7-8 成。

隨著歐美疫苗大規模接種，戶外活動加速重啟，也刺激 Nike 鞋類銷售，相關供應鏈豐泰、百和 (9938-TW) 等也被市場看好將同步受惠。