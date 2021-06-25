〈台經院看景氣〉看房市有三大支撐力道 市況短空中長穩

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 5 月營業氣候測驗點調查，營建業為連 3 月下滑，較上月續跌 3.28 點至 102.73 點，不過，台經院認為，國內疫情蔓延造成房市短期銷售陣痛期難免，不過，由於房貸利率仍維持在歷史低檔、國內資金充沛高達 6.57 兆元，以及營建成本居高不下等因素，對於房市均有支撐效果，看房市處「短空中長穩」的態勢，沒有崩盤疑慮。

台經院分析，疫情使房市需求和供給面雙雙下滑，不僅外出看屋困難影響買氣、店面租賃受挫，商用不動產標售也有遞延狀況，再加上打房政策效應浮現，房市短期銷售陣痛期難免。

而房地合一稅 2.0 7 月上路後，主要針對法人，再加上預售屋閉鎖年拉長，台經院認為，接下來不排除預售屋和成屋的銷售將呈現一消一長狀況。

就營建業來看，由於本土疫情爆發對營造工地進場出工影響有限，加上主辦機關通融得展延工期，對營造廠在人力調度壓力相對減輕，不過，短期非急迫性的雜項工程時程多會延後，傳統機水電、裝潢修繕等工程表現相對較弱，使整體 5 月景氣表現為持平，近 90% 的營造業者也持平看待未來半年。

不動產方面，5 月買賣移轉棟數尚未反映疫情干擾，但三級警戒後全台看屋人數出現下滑，特別是雙北市最明顯，接待中心的來客人數驟降，而短期內疫情延燒使購屋族買房規劃略顯遲緩，台經院認為，第三季房市銷售難逃陣痛期。