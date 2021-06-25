太陽能下游抵制效應顯 G1單晶電池大跌逾4%

研調機構 EnergyTrend 指出，太陽能下游本周持續抵制採購矽料，迫使矽料價格持穩上周，漲勢明顯趨緩，矽晶圓、電池與模組也因系統廠暫停拉貨，價格紛紛下滑，中國 G1 單晶電池更大跌超過 4%。

研調表示，目前 11 家矽料業者中，仍有 3 家進行輪流檢修，其中 2 家月底前將逐步復產，整體中國矽料 6 月產量將達 3.8 萬噸，不過，由於美國正式對新疆多晶矽實施進口禁令，短期內非新疆地區的矽料供給將嚴重吃緊。

研調認為，矽料業者已預計在 2021 年底擴產，新產能在 2022 年上半年釋出，隨著中國內蒙古、雲南以及海外馬來西亞等新產能陸續落地，對提升矽料產量有實質效益，屆時上游短缺狀況將明顯改善。

矽晶圓方面，由於下游電池拉貨腳步放緩，部分業者為維持訂單量，已主動讓價，也有部分業者為抵制高價的矽料，主動下調稼動率，報價出現小幅鬆動，中國 G1、M6 單晶矽晶圓分別下滑 0.8%、0.39%。

電池也隨著模組業者開工率低落，市場庫存水位升高，部分業者為順利出貨，調降太陽能電池售價，整體市場價格混亂，中國 G1、M6、M10 以及 G12 單晶電池價格全面下挫，尤其以 G1 單晶跌幅最重，達 4.42%，其餘也下跌 1-2%。

此外，中國前 5 月太陽能裝置容量仍低於 10GW，對比去年未有大幅增長，顯現終端專案建置進度緩慢，海外也因美國正式對新疆矽料實施進口禁令，導致供應鏈追溯非新疆製造的料源，拉長模組交期，整體模組價格走弱，跌幅約達 1-2%。