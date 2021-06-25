俄羅斯計畫針對金屬出口課徵臨時關稅 希望抑制通膨

面對通膨高張，俄羅斯也準備針對大宗商品下手，計畫從 8 月 1 日到年底，對鋼鐵、鎳、鋁和銅出口，徵收至少 15% 的臨時關稅。

莫斯科希望這一措施，可保護其國防和建築行業免受原材料成本進一步增長的影響。第一副總理 Andrei Belousov 周四 (24 日) 表示，俄羅斯經濟沒有準備好應對過去一年中，全球價格上漲對國內的衝擊，「某些金屬的國內價格漲幅從 60% 到 100% 不等」。

俄羅斯經濟部長 Maxim Reshetniko 指出，每類金屬也有特定的稅率，對鋼鐵等黑色金屬徵稅，可獲得 1140 億盧布 (16 億美元) 關稅，對鎳和鋁等金屬徵稅，將收獲 500 億盧布。

據已披露的計畫，每噸銅將課徵 1226 美元，每噸鎳課徵 2321 美元，每噸低鋁課徵 254 美元。鋼鐵製品各類產品稅率不同，其中熱軋鋼每噸至少 115 美元。

在鋁等產品供應緊張之際，這些稅收可能對全球金屬市場產生深遠影響。俄鋁 (United Co Rusal International PJSC) 的鋁產量占全球總量的 10%，諾鎳 (MMC Norilsk Nickel PJSC) 占全球鎳產量的 20%，而俄羅斯同時也是全球第三大鋼鐵出口國，產品大部分銷往歐洲。

全球市場對此消息反應溫和，周四鎳走高，銅收復部分跌幅，鋁保持下跌。

BCS Global Markets 分析師 Kirill Chuyko 認為，這些措施可能不會對俄羅斯的鎳和鋁出口產生太大影響，因為當地使用量有限。