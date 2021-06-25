基建案兩黨終於獲共識！電動車投資規模下修 聚焦充電站、電動大巴

美國總統拜登周四 (24) 終於釋出基建案協商的好消息，與兩黨參議員達成框架協議。白宮文件顯示，新框架不包含用於電動車補貼的資金，而是將花費 150 億美元用於建設電動車充電站，以及購買電動校車和公車，規模都較先前有所下滑。

白宮周四公布一項 5790 億美元的基建案計畫，若以 5 年為基準，長期總基礎建設資金達 9730 億美元，以 8 年為基準則將達到 1.2 兆美元。

白宮表示，這次新框架除了道路、交通、鐵路等基礎建設外，綠能與電動車仍是該政策的一環。不過，電動車預算不包含先前提議為電動車提供 1000 億美元的補貼，民主黨目前仍計劃在今年的其他立法中為電動車補貼尋求資金。

白宮表示，這筆資金將實現 50 萬座電動車充電站的目標，為全美數千輛校車和公車供電，電動車基礎設施將撥款 75 億美元，電動巴士、公車投資資金也為 75 億美元。

這與先前拜登提出的規模有所不同，拜登起初計畫為充電站尋求 15​​0 億美元、電動校車資金 200 億美元、電動公車 250 億美元。

另一方面，若未來電動車消費補貼落地，通用汽車 (GM-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 由於均已達到一定的製造能力，不再有資格獲得 7500 美元的電動汽車稅收抵免。

至於資金來源方式，白宮表示，將包括出售美國戰略石油儲備，但未提供明確數字，或依循聯邦超級基金法對化學品收取費用等方式。不過放棄電動車的每英里收費機制，以及將汽油稅指數化適應通膨的想法。

以下是 5790 億美元兩黨共識基建案細項：