外資買超金融股居多 大力減碼群創及友達

台股今 (25) 日收盤上漲 95.03 點或 0.55%，以 17502.99 點作收，三大法人同步買超，合計買超 135.32 億元，外資買超開發金 (2883-TW)、中信金 (2891-TW) 等大型金控股為主，減碼群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 等面板及記憶體個股。

今日集中市場外資及陸資買超 87.96 億元。投信買超 9.73 億元，自營商買超 37.63 億元，在期貨市場，今天外資空單口數減少 1978 口，累計未平倉合約口數為 29494 口。

外資買超較多的個股為，開發金、台玻、聯電、彩晶、中信金、萬海、晶豪科、玉山金、永豐金、南亞科；今天集中市場外資賣超較多的股為，群創、旺宏、益航、彰銀、華泰、友達、億光、大成鋼、和碩、臺企銀。

今天集中市場投信買超較多的個股為，友達、金像電、南帝、強茂、大成鋼、南亞科、全新、智邦、萬海、台郡；今天集中市場投信賣超較多的股為，開發金、微星、台泥、長榮航、陽明、中鋼、台玻、欣興、群創、順德。

今天集中市場自營商買超較多的股為，台玻、中鋼、燁輝、中信金、亞光、允強、鴻海、南亞科、新光金、國泰金；今天集中市場自營商賣超較多的個股為，友達、群創、金像電、景碩、欣興、南電、晶技、華通、大亞、台灣大。

證券分析師黃漢成指出，今天電子族群及航運類股同時上漲，在投信法人季底作帳、在美股 Nasdaq 指數創新高，加上電子股經多日整理後，將有利於後續指數再攻堅。