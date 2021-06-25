元大電動車N搭上飆風列車 增7減5全新成分股出列

「元大電動車 N」(020022-TW) 連結的標的為「特選臺灣電動車代表報酬指數」，全球電動車一片榮景，元大電動車 N 也搭上龐大商機熱潮，已完成半年度成分股重新定審，新增友達等七檔、但刪除東陽等 5 檔成分股。

全球車市正在加速電動化、智能化、網聯化、共享化進程，其中電動化是基礎，再加上減碳與綠色產業復甦推波助瀾，及 Tesla、Apple Car、福斯等大企業的積極開發介入，帶動全球電動車一波願景，台灣電動車供應鏈未來的快速成長值得期待。

「元大電動車 N」去年 12 月 8 日上市後，一上市就熱賣，不到二個月內，發行商就再次追加增額發行 40 萬張。也因電動車產業話題不斷，最大波段漲幅曾達 37.4%，受到疫情影響，近期雖然行情震盪，然現因歐美大國逐漸解封，消費者信心回籠，電動車產業再度吸引全球投資目光，「元大電動車 N」買氣也跟著回升。

「元大電動車 N」今 (25) 日收盤價為 5.8 元，也就是說現在購入一張僅需新台幣 5 千多元，就能一次投資 20 檔台灣電動車供應鏈。

而「元大電動車 N」成分股聚焦在台灣電動車上、中、下游供應鏈的股票，該指數已完成半年度成分股重新定審，新增友達、研華、微星、貿聯 - KY、致伸、三陽工業及中華等 7 檔股票，刪除原先的東陽、TPK-KY、台半、同致及胡連等 5 檔成分股，使原指數成分股由 18 檔調整為 20 檔。透過每半年一次的成分股調整，讓「元大電動車 N」更能即時掌握電動車產業的最新動態。

元大證券表示，投資 ETN 與 ETF 一樣，都是追蹤指數報酬的商品，屬被動投資，無須費心逐一挑選股票，就能輕鬆投資一籃子成分股票，而且 ETN 單價低好入手，對於小資族及沒有時間盯盤選股的投資人是不錯的選擇。

不過，元大證券提醒，ETN 不是保本商品，可能因市場波動、發行證券商的信用風險等因素而使價格低於原始投資本金，且設有到期日，投資人在買賣前應詳閱公開說明書或元大證券 ETN 網站。