綜所稅申報倒數計時 近9成完成申報

109 年綜所稅申報進入倒數階段，根據財政部統計，截至 24 日止，共有 572 萬件完成結算申報，以去年總申報件數 638 萬件計算，約有近 9 成已成申報。

根據財政部統計，已完成結算申報的 572 萬件中，有 194 萬件採用稅額試算、375 萬件選擇以網路申報，兩者合計共 569 萬件，占已申報件數比重高達 99.48%。

在營利事業所得稅部分，約 92 萬件完成結算申報，以去年總申報件數 96 萬件估算，比重約 95.83%)；另外，108 年度未分配盈餘申報 56 萬件。

財政部表示，今年結算申報截止日為 6 月 30 日，目前已經進入申報倒數階段，建議還沒報稅的民眾多利用手機、平板或電腦進行網路報稅，並可多加利用今年綜合所得稅新增之手機報稅及行動電話認證 2 項服務，免出門、免安裝 APP、免讀卡機，即可完成報稅。

至於適用稅額試算服務的納稅義務人，請多利用線上或電話回復確認並以多元方式繳稅，即可完成申報。

財政部指出，透過網路申報系統下載資料如需更正，例如調整所得、扣除額、扶養親屬等，可先完成申報，待疫情趨緩後再洽戶籍所在地國稅局更正；如有未申報所得，可依稅捐稽徵法第 48 條之 1 規定自動補報繳並加計利息，免予處罰。

如果是受疫情影響的民眾如有繳稅困難者，可至「財政部稅務入口網」申請分期延期繳稅，也可於戶籍所在地國稅局上班時間內以電話申請，其延期期限及分期期數，不受應納稅額金額多寡限制，最長可延期 1 年，分期 3 年 (36 期)。

財政部呼籲，尚未申報的民眾把握最後幾天時間，並多加利用稅額試算服務或網路進行申報，如需臨櫃報稅，請先至各地區國稅局網站線上取號或採電話預約，預約成功後依所訂時間至指定國稅局申辦。