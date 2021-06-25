勞工紓困兩周核貸量69萬件 中信銀承作11萬餘件居冠

信保基金統計，截至今 (25) 日晚間 6 點 30 分，全體國銀承做「勞工紓困貸款」核保件數約 69 萬件，核貸金額約 690 億元，其中，中信銀行一家核保件數就有 11 萬 6160 件高居國銀之冠。

根據信保基金最新出爐資料，在承作量部分，目前民營銀行累計核貸件數共 35 萬 3565 件、占整體承作量約 51%，領先公股行庫，而 8 家公股銀目前承作量約 33 萬 7429 件，占比近 49%。

近一步看各家銀行承作量，去年紓困件數居冠的中信銀再度領先，累計核貸件數共 11 萬 6160 件，玉山銀承作量約 6 萬 9603 件居次，國泰世華核貸件數約 4 萬 1925 件。

8 大公股行庫核保件數共 33 萬 7429 件，其中土銀累計核保 7 萬 5658 件居冠，一銀則以 7 萬 3356 件緊追在後，合庫也有 6 萬 1013 件排名公股銀第三大。

在融資餘額部分，全體國銀累計承作貸款餘額約 690 億 7529 萬元，其中公股銀行貸款餘額約 337 億 3398 萬元、民營銀行約 353 億 4131 萬元。