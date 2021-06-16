〈紓困4.0啟動〉勞工紓困貸款開辦兩天已核保6萬件 公股銀件數逾7成

勞工紓困貸款 15 日開辦，根據信保基金統計，截至今 (16) 日下午 3 點 30 分止國銀已核保件數合計共 60042 件，其中八大公股銀行核保件數高達 46088 件，占比達 76%，民營銀行共核保 13954 件。

根據信保基金統計，截至今天為止，勞工紓困貸款以公股銀行承做相對積極，一銀與華銀是「唯二」核保件數突破一萬件的銀行，其中光是第一銀行兩天核保件數就多達 16772 件，不僅高居國銀之冠，更一舉超越民營總核保件數。

另外，華銀則以 10540 的核保件數，排名第二，至於去年承辦勞工紓困貸款冠軍的中信銀，今年受網路銀行大塞車影響，中信銀開辦兩天核保件數僅 9365 件，排名第三。

一銀表示，去年透過分行辦理勞工紓困貸款的進件量占比約 8 成，今年在政府積極宣導下，加上民眾自發性採線上申辦，目前來自線上進件量占比已超過 95%，換言之分行的進件量不到 5%，顯示線上申辦得進度超乎預期。

也正因為全部線上化作業，一銀昨 (15) 日就透過自動化系統，將首批獲核保近 3600 筆勞工紓困貸款，以高效率之姿直接撥貸入申請人帳戶。

一銀解釋，為加快線上作業流程，銀行結合資訊與業管單位共同開發全線上化作業，不論是舊客戶或新客戶都可透過線上辦理，並做到系統「線上申貸」、「線上對保」、「自動徵審」、「整批送保」及「自動撥貸」，分行同仁完全不需要介入手工處理，因此能快速處理在受理申貸後 24 小時內完成撥款。