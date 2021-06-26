〈能源盤後〉全球經濟復甦 需求持續樂觀 原油連5週收高

週五 (25 日) 交易，原油期貨價格上漲，令本週為連續第五週收高，係因全球經濟復甦，投資者樂觀看待需求表現。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「油價連番上漲的原因很簡單，全球石油需求復甦速度較供應快速。美國石油產量正在下降，OPEC 似乎也不願意增產太多，即使全球石油市場很明顯地祈求更多供應。」

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 75 美分或近 1%，收每桶 74.05 美元，本週最近月期油上漲 3.9%，且創 2018 年 10 月 9 日以來最高收盤價。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 62 美分或 0.8%，收每桶 76.18 美元，為最近月契約自 2018 年 10 月 29 日以來最高收盤價，本週收升 3.6%。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 57 美分或 0.8%，收每桶 75.38 美元，此為交易最活躍的契約。

德國商銀大宗商品分析師 Eugen Weinberg 報告中表示，「市場情緒和價格動能仍然極端積極。」

Weinberg 指出，原油週四下滑，係因為報導稱 OPEC + 下週可能決議 8 月起較既定計畫擴大增產 50 萬桶 / 日 (7 月既定計畫增產 80 萬桶 / 日)。但事實證明，這種壓力是短暫的，「因為供應擴張絕不可能使市場偏離軌道，一如昨日市場反應所表明那樣，考量到今年下半年石油市場可能供應不足 140 萬桶 / 日，就算 OPEC 真的增產，那也遠遠不夠。」

OPEC + 將於 7 月 1 日正式召開會議審查石油產量水準。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，就算 OPEC + 決議 8 月增產，「事實也可能證明，這不足以對應需求預期上升的量。全球庫存已經趨緊，現在美國也是如此。」

「石油市場可能會對意外的 OPEC + 消息做出回應，無論是自 8 月起增產配額大幅增加，或者是只有小幅增加甚至不增產。」Steeves 說。

與此同時，加拿大皇家銀行資本市場分析師 Michael Tran 表示，WTI 和 Brent 原油之間的價差已經大幅收窄，自 4 月下旬每桶價差超越 4 美元，到現在僅略高於 2.25 美元，凸顯出美國需求的強勁。

「美國需求復甦速度較其他地區快速。」他寫道。

「今年春天需求改善，使煉油利潤率相對於全球地區而言更加堅挺，從而推動了運營。隨著美國供需結餘快速收緊，WTI 相較 Brent 走強有助於刺激全球進口並抑制原油出口。」Tran 說。

他認為，WTI/Brent 之間的價差還有進一步收窄的空間，因為市場往往會衝過頭，但他指出，進口原油出貨量正以今年迄今為止的最高速度運行。

其他能源商品交易