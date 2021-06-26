富時羅素調整成分股 GameStop升格羅素1000、AMC保持不變

國際指數公司富時羅素（FTSE Russell）周五（25 日）盤後更新成分股組成，投資人關注的焦點迷因股 GameStop(GME-US) 列入羅素 1000 指數，另一檔 AMC(AMC-US) 則繼續留在羅素 2000 指數。

兩檔迷因股皆在今年狂漲，市值增加數十億美元。儘管目前 AMC 的 278 億美元市值幾乎是 GameStop 的一倍，甚至超過羅素 1000 中三分之二成分股的市值，但指數公司考量到 AMC 股價正處反彈上漲時機，因此仍將該檔股票留在羅素 2000 指數。

之所以出現這種不尋常的安排，是因為富時羅素選在 5 月 7 日做為截止日，以評估各公司符合哪項指數標準，而當時 AMC 市值只有 43 億美元，低於列入羅素 1000 的市值門檻，因此不變。不過自此之後，AMC 吸引大批的網路鄉民擁戴，市值也暴增。

Jefferies 分析師 Steve DeSanctis 表示，此次調整意味著羅素 2000 指數成分股的品質進一步惡化，因為成分股當中，盈利公司所占比例降至 20 多年來最低水準。AMC 將成為羅素 2000 指數最大成分股，該公司已連 7 季虧損。

DeSanctis 也說，指數成分股之間的「貧富差距」正在擴大，將替選對邊的選股者帶來許多交易機會。羅素 2000 的波動性可能上升，因為該指數的最大成分股是迷因股。

Horizon Investments 投資組合主管 Mike Dickson 認為，儘管 GameStop 的波動性對今年羅素 2000 相關的 ETF 有顯著影響，但對由蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US) 等權值股組成的羅素 1000 指數幾乎沒有影響，GameStop 只是該指數中規模小的股票。

此次指數更新成分股組成在當日盤後引起一些波動，Edgewise Therapeutics Inc(EWTX-US)、Arko(ARKO-US)、Oasis Petroleum(OAS-US) 等小盤股分別下跌 4.16%、1.59% 與 3.00%。市場預計羅素 3000 指數將上漲。

GameStop 在盤後交易的最後 30 分鐘內收復失地，跌幅收斂至跌 1.3%，收每股 209.51 美元，AMC 盤後則下跌 4.7% 至每股 54.06 美元，該兩檔股票在盤後交易的變化不大。

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